Ed ecco che su Instagram al primo posto svettano i #sandals: le scarpe estive per eccellenza regnano sovrane con 5,5 milioni di post e sono state sfoggiate da Chiara Nasti. Dorati o gioiello sono perfetti per una serata elegante. Segue a sorpresa il #croptop che vanta 4,2 milioni di post grazie alla sua versatilità: quest’anno, il più ricercato è quello con le paillettes, che ha catturato anche la blogger Giulia Valentina.

Sandali, crop top, caftano, hair band e minibag. Se non avete nella valigia questi capi, non siete abbastanza cool. A suggerire quali abiti non bisogna proprio lasciare a casa durante le vacanze, è l'agenzia Espresso Communication per Dressyoucan (dressyoucan.com), startup al femminile protagonista del fenomeno fashion renting, che ha individuato ipiù '' che non possono mancare negli outfit da sfoggiare durante le giornate e le serate estive.Al quarto posto si trova l’, foulard da intrecciare tra i capelli o a mo’ di fiocco come copri costume che aggiunge un tocco vintage: è stata taggato 634mila volte e sfoggiato anche daChiude la top five la #minibag, accessorio pratico che si adatta a ogni outfit estivo e che su Instagram ha raccolto oltre 608mila post: a indossarla è statache ha scelto una versione in pelle nera.Al sesto posto si trova, il cappello di paglia immancabile con 553mila post, fondamentale per farsi ritrarre nella posa dell’anno: la 'hat clasp' lanciata da. Scendendo nella classifica, tra i capi più social non può mancare lala borsa da mare fotografata 540mila volte. Il must è quella di paglia con manici in cuoio indossata anche daE ancora: le, le ballerine perfette per viaggiare comode senza dimenticare lo stile scelte da Meghan Markle e postate 177mila volte; le, scarpe del sapore sofisticato che sono la tendenza del momento e collezionano 71mila post; tra le fashion victim che non hanno saputo sottrarsi al trend, Chiara Ferragni Chiude la classifica lo. Sono 50mila i post del romantico abito che, se bianco, sottolinea alla perfezione l’abbronzatura. D’ispirazione, quello scelto da