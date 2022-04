Zelensky può essere simpatico o no, può fare richieste sbagliate, ma il nostro problema è Putin, non lui

Caro Direttore

voglio precisare che non mi considero affatto un filo Putin, solo perché provo un'istintiva antipatia per il presidente Ucraino Zelensky. Costui sta cercando in tutti i modi di trascinare l'intero occidente in una guerra contro i russi, con le prevedibili conseguenze. Zelensky continua a sostenere che questa guerra la vincerà, magari potrà anche essere vero, qualcuno però si ricorda quello che dal balcone del Palazzo Venezia a Roma diceva le stesse cose e poi sappiamo come è finita. Per quanto mi riguarda ho ritenuto una mossa sbagliata quella del governo, che ha deciso di espellere i diplomatici russi dall'Italia, credo fosse più utile cercare una qualsiasi strada diplomatica per far finire questa invasione con tutte le sue conseguenze senza far incavolare ulteriormente Putin. Infine mi domando e lo domando anche a lei Direttore, di quali accidenti di fondi ha parlato il ministro degli esteri per aiutare tutti quelli che subiscono danni derivanti dalle sanzioni alla Russia e sono tanti.

Ugo Doci

Mestre



Caro lettore,

non nutro né particolari simpatie nè antipatie per il presidente ucraino Zelensky. Non intravvedo in lui le stimmate dello statista né quelle del leader carismatico. Certamente è un abile comunicatore politico e anche un uomo dotato di un certo coraggio: molti altri al posto suo, di fronte alla ferocia dell'invasione russa, sarebbero fuggiti all'estero o si sarebbero asserragliati in qualche bunker segreto. Lui è rimasto sul campo, si va vedere all'aperto, si muove e fa incontri. Ma diciamo la verità: crediamo davvero che oggi il nostro problema sia il presidente ucraino? Crediamo davvero che le minacce all'Europa e al mondo provengano dalle richieste o dalle dichiarazioni di questo ex comico assurto al ruolo di capo di Stato? Siamo sinceri: se la Russia non avesse scatenato la guerra invadendo l'Ucraina, se Kiev e le altre città non fossero state messe a ferro e fuoco dai carri armati e dai missili di Putin, la maggior parte di noi continuerebbe ad ignorare financo l'esistenza di Zalensky. Se come lei dice «l'Occidente rischia di essere trascinato in una guerra», la responsabilità sono di Zalensky che cerca, com'è peraltro suo dovere, di difendere l'integrità e la democrazia nel suo paese o piuttosto della volontà di potenza del Cremlino? Proprio ieri, in un'intervista, Sergey Karaganov, consulente del presidente russo e autore della cosiddetta dottrina Putin, ha spiegato senza troppi infingimenti il disegno del nuovo zar: «Questa è una guerra all'Occidente, per cambiare l'ordine creato dopo la caduta del Muro. Vogliamo costruire la Fortezza Russa per difenderci dal caos globale, anche a costo di diventare più poveri». Forse sono queste parole che dovrebbero preoccuparci di più. E suscitare la nostra antipatia.