Il voto europeo agita il centrodestra (e non solo) ma la coesione del governo non è in discussione

Egregio direttore,

mi spiega cosa sta accadendo? Ogni giorno nella maggioranza di centrodestra che sostiene il governo Meloni c'è un motivo per litigare. Dal superbonus alla proposta di tornare alla naja obbligatoria fino al redditometro, è tutto un mettere i puntini sulle i e, a marcare le differenze, alzando i toni, rispetto agli alleati di governo. È solo l'atmosfera elettorale in vista delle Europee o la maggioranza di centrodestra comincia a scricchiolare?

A.T.

Padova



Caro lettore,

non credo proprio che sia in discussione la coesione della maggioranza di governo.

Ma è normale che in vista dell'8-9 giugno le acque dentro il centrodestra siano un po' agitate. E' il clima elettorale, persino più "caldo" del solito perchè da questo voto europeo dipendono alcune partite importanti. Interne e d internazionali. La prima riguarda proprio l'Europa: Fdi, Lega e Fi, alleati al governo in Italia, in Europa appartengono però a famiglie politiche diverse. Gli azzurri fanno parte del Partito popolare europeo (Ppe), la forza che conta nella Ue i maggiori consensi. Per il futuro governo europeo il Ppe punta ad un'alleanza con liberali e conservatori che escluderebbe però movimenti di destra come il Fn di Marine Le Pen. Ma quest'ultima in Europa è alleata di Fdi e Lega e quindi c'è la concreta possibilità che nella Ue, dopo il voto di giugno, si crei una maggioranza, che esprime poi il presidente della Commissione, di cui farebbe parte Forza Italia, ma non i suoi alleati di governo italiani. Inevitabile che questi complicati equilibri europei producano, in questa fase pre-elettorale, tensioni anche in Italia. Dove peraltro ci sono altre partite aperte. Come quella che vede Forza Italia impegnata non solo a superare il 10% di voti, ma anche a contendere alla Lega di Salvini il ruolo di secondo partito della coalizione di centrodestra. Un altro fattore di perturbazione interno al centrodestra. Ma va detto che anche a sinistra non si fanno mancare nulla: le bordate sul Pnrr di questi giorni di Conte contro il dem Gentiloni, commissario Ue, ne sono una prova evidente. Qui in palio c'è la leadership dell'opposizione interna che il capo di 5 stelle contende alla segretaria del Pd, Elly Schlein. Con l'occhio alle prossime elezioni politiche. Insomma: da qui al voto europeo c'è da credere che ne vedremmo ancora delle belle. A destra come a sinistra.