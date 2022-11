Non diamo in pasto ai turisti mordi e fuggi anche i luoghi di Venezia meno conosciuti

Caro Direttore,

ho visto stamani sul Gazzettino il trafiletto riguardante Venezia «La città deserta. La ressa? Non ovunque: ecco quei tesori che nessuno visita» con tre belle foto e mi sono detto: ecco finalmente una proposta intelligente! Ovviamente vanno aggiunte altre foto, da S. Alvise, ai Mendicoli, all'Angelo Rafaele, a S. Francesco della Vigna e tanti altri. Il Gazzettino dovrebbe continuare con altre indicazioni. È questa infatti la strada da percorrere: spalmare con intelligenza il flusso turistico (che se ben gestito è una grande risorsa e non un problema) lasciando che i politici si accapiglino con soluzioni che non risolveranno nulla, quando non aggraveranno la situazione.



GCT

Venezia



Caro lettore,

mi permetta di non essere del tutto d'accordo con lei. Condivido il principio che il turismo se ben gestito è una risorsa e non un problema. E purtroppo per molti anni semplicemente non è stato gestito con la compiacenza del ceto politico, in particolare quello che per tantissimo tempo a Venezia ha avuto in mano tutte le leve del potere, e di alcune categorie più influenti. Ma se a Venezia, per fortuna, ci sono luoghi o capolavori ancora poco o per nulla frequentati dai turisti, preserviamoli, non buttiamoli nella fauci del turismo mordi e fuggi. Non per la volontà di escludere nessuno o per un errato concetto di venezianità. Ma perché i turisti vanno sì educati e preparati, ma a scoprire Venezia e ad apprezzarla con un po' di impegno non a consumarla sulla scorta di qualche tweet o di qualche mi piace scovati su Internet, o di un articolo di giornale. Forse mi sbaglio ma una buona gestione del turismo passa anche da qui.