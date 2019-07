Serve un limite all'ingresso dei turisti a Venezia o sarà difficile arginare uno sviluppo insostenibile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Caro Direttore,con molta soddisfazione abbiamo appreso venerdì 28 Giugno che l'imprenditore immobiliare Kluge ha l'intenzione di rinunciare al progetto di costruire la torre al posto dell'edificio ex poste a Mestre. Certamente la causa ufficiale è il mancato rispetto della Amministrazione Comunale alla definitiva concessione edilizia, ma non sarebbe da scartare l'ipotesi che non sia più tanto conveniente costruire ancora nuovi alberghi a Mestre; anzi potrebbero risultare fallimentari gli investimenti già eseguiti. In questi ultimissimi giorni con l'inaugurazione dei nuovi alberghi si è verificato quello che già si sapeva da almeno due anni; le linee di navigazione a Piazzale Roma e alla Stazione non avrebbero retto all'urto dei turisti pendolari. Lo sapeva già la maggioranza dei veneziani, ma sembra che solo gli addetti ai lavori responsabili dei flussi turistici non si siano mai espressi in proposito e non abbiano prevenuto e predisposto delle soluzioni. Purtroppo Venezia dovrà affrontare dei mesi estivi terribili con vaporetti stracolmi e lunghe attese per l'imbarco nei punti principali della città da parte di tutti gli utenti. Il nostro Sindaco riuscirà finalmente a controllare i flussi turistici pendolari con l'imposizione di un numero massimo di visitatori o dovrà subire l'umiliazione che del problema si occupi un'organizzazione a livello internazionale come l'Unesco? Sarebbe un grande smacco agli occhi del mondo non solo per Venezia (per favore non chiamiamola più Venezia centro storico, ma semplicemente Venezia città), ma per l'Italia intera. Perché una cosa è certa e inevitabile: per Venezia è indispensabile un numero massimo di visitatori per salvaguardarne il rispetto e la sua sopravvivenza compresa quella dei suoi abitanti per i quali i vaporetti rappresentano l'unico mezzo di trasporto, in particolare la linea 1, che nonostante l'enorme aumento dei turisti pendolari è ancora ogni 12 minuti.Caro lettore,non sono un esperto di investimenti immobiliari ma credo che il boom dei nuovi hotel a Mestre sia tutt'altro che finito. Anzi, risulta che ci siano altri progetti alberghieri ai nastri di partenza. Come si concilia questa ulteriore, imponente offerta di camere con l'esigenza di ridurre la pressione turistica su Venezia, confesso che mi sfugge. E mi sfugge anche quale sia l'idea di città che è alla base di questo tipo di interventi. Perché se è vero che i nuovi hotel sorti vicino alla stazione di Mestre hanno reso possibile la riqualificazione di una zona degradata, è altrettanto vero che questi nuovi insediamenti hanno fatto esplodere altri problemi, soprattutto sul fronte dei trasporti verso Venezia. Anche io, come lei, penso che occorra fissare un tetto massimo di presenze giornaliere a Venezia. Non è semplice, ma bisogna pensarci seriamente e trovare il modo di farlo. In questo modo si darà anche un punto di riferimento certo a chi vuole investire in laguna e in terraferma nelle attività legate al turismo e all'accoglienza. In caso contrario sarà assai difficile arginare uno sviluppo disordinato e insostenibile. Per Venezia ma in prospettiva anche per Mestre.