Ma perché Venezia non trova un modo per rendere più chiara a tutti la comunicazione sull'acqua alta?

Egregio direttore,

da anni la comunicazione sulle alte maree pur corretta crea una percezione sbagliata al mondo intero. Quando sui media si parla di 120 cm di acqua alta a Venezia il messaggio che passa infatti è che nelle calli c'è un metro e venti d'acqua e chissà poi se per giorni o settimane intere. Nel novembre 2019 fu tale il tam tam mediatico sull'Acqua Granda che a distanza di mesi le cancellazioni erano ancora continue in città e a febbraio 2020 ci chiedevano se eravamo riusciti a riaprire la nostra attività dopo l'apparente catastrofe. Certo, molti avevano subito ingenti danni, ma quello che il mondo aveva percepito era una New Orleans dopo l'uragano Katrina, una città devastata dove andare a fare turismo non aveva alcun senso per mesi interi. Si è provato in passato a far capire, in modo che potesse essere comunicato in tal modo, ai media il significato di sul livello medio mare e quindi che ai 120cm si doveva aggiungere proprio questa indicazione. Non funziona, il messaggio non passa. La mia proposta è di cambiare dato di riferimento prendendo magari come tale piazza San Marco (il punto più basso della città +80cm rispetto appunto al livello medio mare). Allora i nostri 120cm diventerebbero 40cm e i potenziali turisti non telefonerebbero per sapere come facciamo noi veneziani a uscire di casa con l'acqua fino al torace.



Gianni Serandrei



Venezia

Caro lettore,

confesso che non ho mai capito perché non sia già stata presa da anni la decisione di rendere più chiara ed efficace la comunicazione sull'acqua alta. Si potrebbe seguire la strada da lei suggerita o individuarne un'altra. Purché il risultato sia quello di far capire, soprattutto a chi viene a Venezia, cosa accadrà e che tipo di disagi eventualmente dovrà affrontare. Del resto a cos'altro serve divulgare i dati scientifici sulle maree in laguna? A fornire materiale statistico per gli esperti? Certo, anche a questo. Ma soprattutto ad informare i cittadini e i turisti. I veneziani, chi abita a Venezia o la frequenta con una certa assiduità sanno che l'alta marea viene calcolata sullo zero mareografico, che il dato diffuso non corrisponde affatto all'effettiva altezza dell'acqua alta ma è notevolmente inferiore e varia a seconda delle zone della città. Ma molti di coloro che vengono da turisti o per altri motivi a Venezia lo ignorano del tutto. Non sanno che si parla di acqua alta già quando viene superata la soglia di 90 centimetri, ma che, in quel caso, per esempio, solo nelle parti più basse della città come Piazza San Marco e pochi altri luoghi, si registrano problemi di viabilità pedonale. E dunque perché non si studia una comunicazione che renda tutte queste cose più immediatamente comprensibili? Non lo so. Nell'attesa che qualcuno ce lo spieghi, confidiamo comunque che il prossimo autunno il Mose entri in funzione ogni volta che sarà necessario.