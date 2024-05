Le inutili e interessate polemiche di chi vorrebbe ritornare al calcio del passato, senza tecnologia e Var

Caro direttore,

alcuni club di calcio inglesi vorrebbero cancellare il Var perché corrompe lo spirito del gioco. È nato con l'obiettivo di eliminare ogni dubbio sulle decisioni prese dall'arbitro. Esaspera soprattutto i tifosi. Appare evidente che l'obiettivo non è stato raggiunto. Allora perché non tornare all'antico anche nel nostro paese? Il calcio ne guadagnerebbe.

Gabriele Salini



Caro lettore,

in tutti gli sport, dal basket al tennis passando per la pallavolo o il rugby, la tecnologia viene utilizzata per ridurre gli errori umani.

Ovviamente nessun computer e nessun sensore metteranno mai tutti d'accordo su una decisione arbitrale.. Ci sono situazioni in cui la macchina è un arbitro "scientifico" ed infallibile ( il fuorigioco nel calcio, per esempio, o la palla fuori campo nel tennis o nel volley), ma in altri casi, soprattutto negli sport di contatto, un margine di discrezionalità resta ed è il giudice di gara a doverlo sciogliere. Con le inevitabili polemiche e discussioni, in cui non raramente la passione prevale sulla ragione. C'è però una differenza tra il calcio e gli altri sport: in nessuna disciplina la tecnologia, una volta introdotta è stata messa in discussione. Spesso nè è stato perfezionato l'utilizzo o sono state modifiche alcune regole d'ingaggio, ma nessuno ha chiesto di rinunciarvi. La ragione è intuibile: videocamere e sensori obbligano magari ad interrompere la competizione per consentire agli addetti di verificare e controllare le immagini, ma in compenso consentono di ridurre i margini di errore. Tutti lo hanno accettato. Con l'eccezione del calcio o, meglio di alcuni settori del mondo del calcio, che continuano a rimpiangere i bei tempi in cui non c'era la Var. Le ragioni? Si dice: non ha eliminato gli errori arbitrali e, come lei scrive, esaspera i tifosi. Ora, su questo secondo aspetto stenderei un velo pietoso: certi tifosi sono esasperati per natura. Con o senza Var. E comunque non mi pare che prima dell'ingresso della tecnologia nel calcio certi curve fossero più tranquille e meno inclini a perdere la calma. Anzi. Sul fatto poi che la Var non abbia cancellato ogni dubbio sulle decisione arbitrali, era ovvio che fosse così. Alla fine, anche oggi, a decidere su un fallo di rigore o su un' espulsione è pur sempre un uomo, che in quanto tale può sbagliare. Meno di prima però, visto che ora c'è la possibilità di rivedere in tempo reale le immagini e le azioni di gioco e di modificare quindi le decisioni. Per quale ragione quindi rinunciare alla Var e alle tecnologie? Chi lo chiede ha solo nostalgia dei bei tempi andati e di un mondo dove barare era più semplice. Ma gli errori arbitrali nel calcio, come in altri sport, ci saranno sempre. Basterebbe imparare ad accettarli, senza fare drammi. Del resto perché mai in uno sport imprevedibile come il calcio, dove tutti alle prese con una palla rotonda inevitabilmente prima o poi sbagliano, gli unici che dovrebbero avere il dono dell'infallibilità dovrebbero essere gli arbitri?