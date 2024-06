Egregio direttore,

ho seguito il dibattito sulle elezioni Europee tenuto in televisione. Molti commentatori, ad esempio Paragone, sostenevano che Salvini ha fatto bene a reclutare tra le sue fila il generale Vannacci, visto che Vannacci ha ottenuto molte preferenze. È vero: ha avuto molti voti, ma vista anche la grande pubblicità di cui ha goduto, mi sarei meravigliato del contrario. Ma c'è un dato che va considerato: quante persone non hanno votato Lega proprio perché c'era il generale Vannacci? Io penso che la gente sia stanca di queste furbate e non c'è bisogno di sostenere a gran voce cose statisticamente e non ovvie. Quindi a mio avviso anche se Vannacci ha preso molte preferenze, senza di lui la Lega avrebbe preso più voti.

Annibale Bertollo

Cittadella

La risposta del direttore del Gazzettino Roberto Papetti

Caro lettore,

tutto è possibile, ma con i se e i ma non si vincono le elezioni. Roberto Vannacci è certamente un uomo marcatamente di destra e la scelta di Salvini di candidarlo ha fatto storcere il naso anche a molti dirigenti della Lega. Ma ciò che sarebbe successo se il Carroccio non avesse candidato il discusso generale non lo possiamo sapere. Sappiamo invece, sulla base dei risultati usciti dalle urne, che la Lega a livello nazionale ha ottenuto in queste elezioni europee un risultato migliore di quello delle ultime elezioni politiche. Non era affatto scontato ed era l'obiettivo che Matteo Salvini si era posto durante la campagna elettorale. E' vero: anche con Vannacci la Lega non è riuscita ad evitare il sorpasso di Forza Italia, ma l'ex comandante dei parà è risultato dopo Giorgia Meloni il candidato italiano più votato con oltre mezzo milione di preferenze. Senza questi voti il Carroccio avrebbe superato il 9%? L'analisi dettagliata dei flussi elettorali potrà forse chiarire quanto Vannacci sia stato in grado di apportare nuovi consensi alla Lega o in che misura abbia determinato una fuoriuscita di voti verso il centro. L'esito del voto per il partito di Salvini, soprattutto in alcuni territori di tradizionale consenso leghista come il Nordest, fa ritenere che una parte dell'elettorato più moderato leghista abbia con ogni probabilità fatto scelte diverse, orientando il proprio voto verso Forza Italia o Fdi. O astenendosi. Ma dal punto di vista del marketing elettorale è difficile negare che l'operazione Vannacci si sia rivelata efficace per Salvini e per la Lega. Naturalmente la politica non è fatta solo di numeri. Ora il generale andrà anche gestito perchè è evidente che, pur essendosi presentato come indipendente, le posizioni che assumerà in Europa e in Italia verranno ascritte in larga parte alla Lega. E Vannacci ha dimostrato di avere un talento particolare per creare casi e polemiche. Con una differenza: prima era semplicemente un generale dall'ottimo curriculum assurto a improvvisa fama grazie al successo di un libro ( "Il Mondo al contrario"). Oggi è un (votatissimo) europarlamentare espresso da un partito che è uno dei pilastri della maggioranza che governa il paese.