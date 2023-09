Il successo del libro di Vannacci si spiega con l'insofferenza di tanti per la cappa del pensiero politicamente corretto

Egregio direttore,

leggo che il libro on line del generale Vannacci sta vendendo tantissimo e adesso verrà anche stampato da un editore e arriverà dunque anche in libreria. Dopo tante autorevoli scomuniche, dopo tante autorevoli censure e tante accuse di intolleranza, come si spiega questo successo? È possibile che ai censori dell'impresentabile Vannacci, e non solo a loro, sfugga qualcosa? Vorrei conoscere la sua opinione.

Luigi Tonon

Padova

Caro lettore,

il successo del libro di Vannacci si spiega non certo per le qualità letterarie del testo o per la particolare originalità dei temi trattati o delle opinioni espresse, ma per la crescente (e giustificata) insofferenza di tanti cittadini nei confronti della cappa culturale che il pensiero politicamente corretto, sostenuto da una parte influente e rilevante dei media, ha imposto alla nostra società.