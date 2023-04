Gli eco-vandali vanno puniti con severità e (soprattutto) va fatto capire loro che il fine non giustifica i mezzi

Egregio Direttore,



Ugo Doci

Mestre



Caro lettore,

di fronte alle opere d'arte e ai monumenti pubblici imbrattati o lesionati da parte degli ambientalisti di Ultima generazione si sta consolidando, soprattutto in Italia, un atteggiamento benevolo o, se preferisce, buonista. In base a questa diffusa corrente di pensiero di cui anche il sindaco fiorentino Nardella si è fatto interprete, poiché questi ragazzi sono animati da buone intenzioni (salvare il pianeta) e agiscono in nome di un bene superiore (l'ambiente e il nostro futuro), anche se sbagliano e commettono atti censurabili e sgradevoli, vanno capiti e compresi. E nei loro confronti non bisogna essere severi. È davvero così? Ho molti dubbi. Perché credo che più della gravità dei gesti in sé, sia pericoloso e inquietante il modo di pensare e di agire di questi ribelli dell'ambiente. E ritengo diseducativa, innanzitutto nei loro confronti, un atteggiamento eccessivamente indulgente. Le buone intenzioni non possono essere l'alibi per infrangere le leggi o per fare tutto ciò che si ritiene utile alla propria causa. E non frenare questa deriva può portare anche a gravi conseguenze. Oggi si butta vernice su qualche palazzo storico o si tinge di nero l'acqua della fontana di Piazza di Spagna a Roma e domani? Se questi atti clamorosi non raggiungono i risultati sperati dai loro autori (far parlare di più dell'ambiente) cosa ci dobbiamo attendere? Quale gesto ancora più eclatante, clamoroso o provocatorio? E fino a dove sono pronti a spingersi i nostri ambientalisti-disobbedienti o qualche loro emulo? Non intendo fare paragoni impropri e avventati. Ma ricordo a tutti che il principio secondo cui "il fine giustifica i mezzi" è stato all'origine di alcune delle peggiori e più tragiche pagine della nostra storia recente. Oggi non corriamo questo tipo di pericoli e gli attivisti di Ultima generazione indossano i panni dei ribelli più che quelli dei rivoluzionari. Ma abbiamo il dovere di far capire a questi ragazzi, per tempo e con la necessaria fermezza, non solo la gravità dei loro gesti, ma anche il messaggio negativo che portano in sé. Con una certezza: la difesa del pianeta non passa dai vandali né dal ribellismo fine a se stesso.