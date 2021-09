Il diritto alla vita e alla salute della collettività superano il diritto individuale a non vaccinarsi

Caro Direttore,

una delle parole che più intriga le nostre menti in questo agitato tempo è la parola liberta invocata nella battaglia vaccinale con una foga degna delle epoche delle crociate, nonchè usata attualmente dagli stessi talebani a proposito della Sharia. È stato detto molto della componente variegata dei no vax e dei no green pass: paura, notizie false e discutibili sui vaccini, imposizioni alla coscienza ed alla libertà individuale, dittatura dello stato, movimento di carattere sovranazionale... Sul fronte delle proteste la rivendicazione più ripetuta è quella della libertà e della lotta contro la discriminazione tra soggetti vaccinati e non. Che fare sul piano delle convinzioni, mentre il governo svolge il proprio compito? Lasciare che tutti abbiano da bollire nel proprio brodo fino a che la tempesta si calmi del tutto? Non è che vi siano degli argomenti decisivi, come quello dei contagi e del pericolo per i non vaccinati, che possono convincere anche i più riottiosi? Soprattutto ricordare che una società democratica è per forza discriminatoria, nel senso che tutti sono soggetti alla legge, con comportamenti indispensabili per la libertà e per la difesa dei diritti più elementari?



Luigi Floriani

Conegliano



Caro lettore,

tra le parole del nostro pur ricco vocabolario, libertà è una delle più abusate. Nel caso della vaccinazione anti-Covid i movimenti che si oppongono alla profilassi ricorrono a questo termine per legittimare il loro rifiuto ed evitare di essere classificati come no-vax: meglio apparire come profeti o martiri della libertà, che come semplici nemici di qualcosa, nel caso specifico di un vaccino. Ma stiamo parlando di equilibrismi dialettici che con la libertà vera e propria hanno ben poco a che fare. Chi sceglie di far parte di una comunità accetta inevitabilmente alcune limitazioni della propria libertà personale perché si sottopone a un sistema di norme e leggi che regolano e vincolano la vita collettiva in nome del bene comune. Un concetto largamente soggettivo, ma che non può essere definito e declinato da ciascuno sulla base delle proprie convinzioni o sensibilità. C'è una scala di priorità che una comunità si è data e dalla quale discendono una serie di scelte e di limitazioni. Di doveri e, soprattutto, di diritti che hanno più forza di altri diritti. Nel caso del virus il diritto alla vita e alla salute superano, con tutta evidenza, il diritto a non vaccinarsi. Così come il diritto a fumare non può sovrastare il diritto di chi non fuma a vedere messa a rischio la propria salute. Quindi chi sceglie di non vaccinarsi esercita già una propria, importante, libertà, ma non può poi rifiutare, o giudicare violazioni liberticide, anche una serie limitazioni ai propri comportamenti perché in gioco ci sono libertà e diritti superiori. E la salute di tutti.