La situazione di Israele non può dare fiato a chi è contro i vaccini ma ci conferma solo che la battaglia sarà lunga

Egregio direttore, vedendo quanto accade in Istraele mi chiedo quanto inefficaci o inutili siano i vaccini o chiamati tali..

Semplicemente con prevenzione e l’uso della mascherina si sarebbe evitato un catastrofismo totale e il protrarsi della diffusione delle varianti.

<QM>Fidenzio Spadin

<QM>Belluno



Caro lettore, in Israele non sta accadendo qualcosa che contraddica ciò che era previsto e preannunciato dagli esperti. Israele è stato uno degli Stati a vaccinare per primo e in modo diffuso la sua popolazione. Ora, essendo trascorso un periodo di tempo piuttosto ampio dall’avvio della profilassi, si prepara a fare la terza dose ai soggetti più fragili per ri-metterli al riparo dalle conseguenze più gravi del virus. Alcuni esperti ritengono che questa scelta sia un po’ anticipata rispetto ai dati epidemiologici e suggeriscono di attendere, ma nulla di tutto ciò mette in discussione ciò che è stato sempre detto dei vaccini: che non cancellano il virus; che aumentano però notevolmente le difese e mettono al riparo dalle conseguenze più gravi del Covid; che la loro efficacia dopo un certo periodo di tempo (dai 6 ai 12 mesi) si riduce.

Capisco che chi è contrario ai vaccini e ne fa una scelta ideologica, cerchi ogni ragione per trovare conferma alle proprie certezze. Ma il caso Israele non dimostra affatto che i vaccini siano inutili o agevolino la diffusione delle varianti. Ci conferma invece che la battaglia contro il Covid sarà lunga; che i vaccini sono per il momento l’unica vera arma di massa che abbiamo a disposizione per combatterlo (Israele per 6 mesi ha registrato pochi contagi e pochissimi morti da Covid) e consentirci una vita che si avvicina alla normalità; che le guerre di religione non servono a nulla se non a diffondere false convinzioni e notizie prive di fondamento. In ogni caso: per l’influenza ci si vaccina ogni anno senza che questo generi scandalo o sia il pretesto per mettere in dubbio l’efficacia dei vaccini. E chi ricorre al vaccino o ne sostiene l’utilità non viene additato da chi la pensa diversamente come un utile idiota o come uno schiavo delle multinazionali o di non meglio precisati poteri forti.