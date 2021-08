I giornali devono dare conto di tutti gli aspetti dei vaccini per consentire a ciascuno di scegliere come comportarsi

Gentile direttore,

nel giornale di ieri a pagina 4 e pagina 5 c'erano due titoli che mi sembrano contrapposti. Un titolo denuncia la morte di una persona dopo la vaccinazione e l'altro invita alla vaccinazione per chi lavora tra la gente. Personalmente non sono no-vax, ma mi sembra inopportuna una simile impaginazione che, a mio giudizio, provoca ulteriori tensioni e confusione tra le persone. Forse una maggiore sensibilità tra i redattori non sarebbe male.

Lucio Andolfatto



Caro lettore,

ma perché offrire un quadro corretto della realtà dovrebbe contribuire a creare confusione o tensioni tra i cittadini? Forse sarebbe preferibile sminuire qualche notizia o addirittura censurarla? I due titoli a cui lei fa riferimento non sono contrastanti ma fotografano due aspetti diversi della questione vaccini. Da un lato l'appello di Rasi, consulente del generale Figliuolo, perché chi lavora tra la gente e ha contatti quotidiani con tante altre persone si vaccini per accrescere le difese collettive contro il virus. Dall'altro la denuncia della famiglia di un 51enne morto a tre giorni dal vaccino e su cui sono ora in corso approfondimenti e indagini per capire che relazione ci sia tra il decesso e la profilassi anti-Covid. Non si tratta di essere pro vax o no vax né di offrire visioni contrastanti. I vaccini sono l'arma più efficace che abbiamo per ora a disposizione per contrastare un virus che ha mietuto migliaia e migliaia di vittime. Ma sappiamo anche che, seppur in percentuali minime e non diversamente da quanto accade per altri vaccini o profilassi, in alcuni soggetti il vaccino può provocare reazioni di diversa gravità. È compito della scienza valutare e capire il perché di tutto ciò e individuare le eventuali contromisure. E compito degli organi di informazione è dare conto di tutto ciò, senza alimentare allarmismi o anticipate conclusioni, ma senza neppure censurare le notizie. Anche in una materia complessa come questa, i mezzi di comunicazione devono fornire ai cittadini gli strumenti per decidere. Poi è compito di ciascuno fare le proprie scelte e decidere i comportamenti conseguenti.