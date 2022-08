Le polemiche sull'atroce morte di Alika Ogochukwu: un indegno spettacolo (elettorale)

Caro direttore,

si può dire che inzuppare la penna della propaganda nel sangue ancora caldo, mentre scorre sull'asfalto di una rovente estate, nel sangue di un uomo morto perché finito a terra a calci e pugni da un altro uomo mentre altri uomini e donne, incuranti dell'orrore, aggiungono orrore filmando armati di telefoni di ultimissima generazione tutte le fasi del pestaggio violento e privo di qualunque senso o significato o ragione, si può ancora, ancorché sconvolti per tanto livore e odio, definire osceno ciò che il signor Formigli ha fatto ? O forse il sentire di coloro che vedono le cose a senso unico consente loro di alimentare l'odio, definendosi al tempo stesso dei baluardi contro l'odio stesso?

Diego Parolo

Carceri (Padova)



Caro lettore,

sulla assurda e incredibile morte di Alika Ogochukwu sta andando in scena un indegno spettacolo. Dove anche l'humana pietas viene immolata sull'altare dello scontro ideologico. Sì, perchè questo povero ambulante che cercava di convincere un passante ad acquistare per qualche centesimo dei fazzoletti di carta. Questo disabile arrivato dalla Nigeria e che ha incontrato per le vie di Civitanova Marche un energumeno trasformatosi, nell'indifferenza quasi generale, in un feroce assassino, è diventato un simbolo politico. Anzi elettorale. La sua atroce fine è diventata una morte da scagliare contro gli avversari, addossando implicitamente loro la responsabilità di quello che è accaduto. Non importa se l'assassino, Filippo Ferlazzo, soffriva di sindrome bipolare con comportamenti psicotici al punto da essere stato anche recentemente sottoposto a un tso, di essere stato spesso ricoverato per questo in ospedale e di avere anche un'amministratrice di sostegno (la madre, che però abita a 400 km di distanza). Non importa se prima la fidanzata di Ferlazzo, Elena, una giovane donna che lo ha conosciuto a una mensa della Caritas dove l'uomo andava abitualmente, e poi anche la Procura abbiamo escluso il movente razzista nella morte di Alika. Tutto questo non conta. Conta solo una narrazione manichea e ideologica. Conta solo dividere strumentalmente il mondo in buoni e cattivi. Conta solo che fra due mesi si vota e che il centrodestra, secondo i sondaggi, sia vantaggio. Diciamo la verità: se questi sono i presupposti, speriamo che la campagna elettorale finisca molto presto.