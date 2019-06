Il ruolo della donna condizionato da vecchi stereotipi, non sempre gli uomini sono all'altezza dei loro ruoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Egregio Direttore,si è mai chiesto come mai dalla fondazione della Repubblica Italiana nessuna donna è mai stata nominata Presidente del Consiglio o Presidente della Repubblica? Nelle grandi democrazie nordiche, ma anche nelle nuove democrazie ciò avviene normalmente. Consideriamo anche il fatto che non abbiamo notizie che donne parlamentari o ad alto livello nelle Amministrazioni pubbliche siano state coinvolte in scandali o ruberie, come i colleghi maschi, di cui abbiamo ogni giorno notizia. Faccio un paragone con la mia professione di medico: quando mi sono laureato 55 anni fa la professione medica era quasi esclusivamente maschile; ora la situazione si è ribaltata, ma ne ha acquistato la Medicina: le donne medico, anche per esperienza personale, sono più accurate e diligenti degli uomini.Caro lettore,certo che me lo sono chiesto e mi sono dato anche qualche, parziale, risposta. Credo che ci sia un problema culturale di fondo: per molte ragioni il ruolo della donna nel nostro Paese è condizionato da vecchie convinzioni e da usurati stereotipi che ancorano la dimensione femminile all'ambito familiare e solo in un secondo tempo a quello lavorativo. Infatti nell'organizzazione della nostra società si fa ancora molto poco per consentire alle donne di avere un percorso professionale uguale a quello degli uomini, senza per questo rinunciare alla possibilità di essere madri. Anche per questo motivo sono d'accordo con le spesso criticate quote rosa. Sono consapevole che siano una forzatura, ma una forzatura necessaria perché, in caso contrario, le barriere a cui facevo riferimento prima non verrebbero mai superate e le donne nella loro maggioranza escluse da certi ambiti, politici ed economici. E a chi obietta che per ricoprire alcuni ruoli non ci sono abbastanza donne sufficientemente preparate, mi sentirei di rispondere: perché forse gli uomini sono sempre all'altezza dei ruoli che ricoprono? Osservando alcune realtà pubbliche e private non direi proprio.