Ucraina, ecco cosa ne pensano svedesi e olandesi E i cittadini russi? Meglio (per loro) se non lo dicono

Caro Direttore,

mi piacerebbe sapere se i cittadini di Svezia e Olanda e i loro rispettivi Reali sono d'accordo con fornire aerei da guerra all'Ucraina ed addestrare i piloti ucraini, per difendersi dalla invasione russa se non piuttosto per attaccare la Crimea. I rischi per queste Nazioni e per i loro inermi cittadini sono enormi.

Elvis Noris

Paese (Treviso)



Caro lettore,

mi pare che gli unici inermi cittadini siano quelli russi, che peraltro sono costretti ad esserlo: se anche volessero dire qualcosa non dico di contrario ma anche solo di leggermente diverso da ciò che decide il Cremlino (e non solo sulla guerra all'Ucraina), non avrebbero alcuna possibilità di farlo. Salvo non accettare il fatto di finire poi il prigione. Quanto al suo quesito, in tutta sincerità non sono in grado di conoscere le opinioni dei regnanti svedesi e olandesi. Mi pare invece più chiaro l'orientamento dell'opinione pubblica dei due paesi che essi rappresentano. L'Olanda si è infatti distinta da subito come una delle nazioni più favorevoli al sostegno militare all'Ucraina. Secondo un recente sondaggio condotto nei vari paesi Ue da Euroskopia-Swg, l'81 per cento della popolazione olandese era a favore dell'invio di armi a Kiev: la percentuale più elevata in Europa. Quanto alla Svezia basta ricordare che dopo anni di convinto neutralismo il governo di Stoccolma, dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, ha chiesto di entrare nella Nato. Richiesta che è stata accettata l'11 luglio scorso, dopo che è venuto meno il no della Turchia. Secondo tutti i sondaggi, la larga maggioranza della popolazione svedese ha condiviso questa scelta del governo. Credo che tanto gli olandesi che gli svedesi siano consapevoli della posta in gioco e delle possibili conseguenze delle scelte dei loro governi. Ma evidentemente sono ancor più consapevoli dei rischi a cui, non solo loro ma l'intera Europa, andrebbero incontro se il disegno imperiale e anti occidentale di Putin dovesse prevalere. E forse dopo quello che è accaduto all'aereo che trasportava il capo della Wagner e i suoi più stretti collaboratori, è possibile che questa consapevolezza sia anche aumentata.