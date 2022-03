La guerra, le colpe dell'Ucraina, il gas e il ruolo degli Usa: tre domande e tre risposte. Senza pregiudizi

Caro Direttore,

alla guerra non si doveva mai arrivare. Ma come mai il presidente americano Biden non ha accettato la richiesta di Putin di garantire che l'Ucraina non sarebbe mai entrata nella Nato? Come mai gli Usa e l'Ue hanno dimenticato gli accordi di Minsk per le popolazioni russe del Donbass, come era giusto che fosse? Come mai il presidente Biden ha messo il veto sulla firma per l'apertura del gasdotto Nord Stream 2?

Orietta Dal Broi

Schio (Vi)

Cara lettrice,

in una guerra ci sono gli aggrediti e gli aggressori. Si tratta innanzitutto di decidere dalla parte di chi stare. Personalmente non ho dubbi. Ma non rinuncio a pormi interrogativi e a cercare risposte. Nel caso dei quesiti che lei pone, credo che:

- Stiamo ai fatti: la Nato il 7 aprile scorso ha ribadito ufficialmente al governo di Kiev che, come già deciso a Bucarest nel 2008, l'adesione dell'Ucraina non è all'ordine del giorno. E non lo è neppure oggi. Detto ciò un paese deve essere libero di decidere quali alleanze fare e quali relazioni internazionali avere. E la Russia (come nessun altro) non può certo avere il diritto di bombardare, invadere od annettersi ogni nazione confinante solo perchè il suo governo democraticamente eletto vuole aderire alla Nato, all'Europa o un altro sistema di alleanze a lei non gradito. E' una logica inaccettabile, che lede ogni principio di autonomia e indipendenza dei popoli.

- Lei sbaglia: gli Usa e anche altri paesi Ue sono sempre stati molti critici con il progetto Nord Stream 2, controllato e realizzato da Gazprom, perché avrebbe ulteriormente aumentato la già elevata dipendenza dell'Europa dal gas russo. Ma la Germania aveva comunque deciso di partecipare alla sua realizzazione. Ora invece, dopo l'avvio della guerra, il premier tedesco Scholz ha deciso lo stop. La ragione è evidente: lo spregiudicato uso geopolitico che Putin fa del gas rende inevitabile ridurre drasticamente la dipendenza energetica europea da Mosca e differenziare le fonti di approvvigionamento. L'alternativa è vivere sotto il ricatto del gas russo.

- Gli accordi di Minsk, divisi in 12 punti, sono sempre stati oggetto di interpretazioni diverse da parte di Mosca e Kiev. Soprattutto su un punto: la Russia ha sempre ritenuto che quelle intese non comportassero per lei nessun obbligo, in particolare il ritiro dei propri soldati dal Donbass. L'Ucraina sosteneva invece che il ritiro di tutte le armate straniere previsto dagli accordi valesse anche per Mosca. In ogni caso chiunque in questa disputa avesse ragione (e temo che entrambi avessero qualche torto), non c'è e non ci può essere alcuna giustificazione all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e al massacro di civili a cui stiamo assistendo. Una tragica scelta che Putin si rifiuta di chiamare guerra e fa incarcerare chiunque la definisca in questo modo. La mistificazione della realtà comincia sempre dall'uso delle parole.