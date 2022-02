Caro direttore,

2022 annus horribilis. Mai avrei pensato di dover assistere, in tempi già molto complicati, ad una nuova guerra di invasione nel cuore della vecchia Europa. Credevo che Putin fosse scaltro e navigato politico, con sola volontà di rafforzare il ruolo della Russia nel contesto interno ed internazionale, mostrando i muscoli con imponenti esercitazioni militari ai confini del suo vasto impero. Errore. Si tratta della decisione di un megalomane che pensa di poter distruggere una democrazia solo per un tornaconto di cui non si capisce il reale significato. Aggiungere altro spazio vitale alla nazione più vasta del mondo è un nonsenso. La scusa dei missili alle frontiere risulta non credibile visto che la struttura Nato risulta talmente ramificata in Europa nulla cambia nella realtà degli schieramenti militari fra superpotenze. Solo la pazzia o qualche incubo sconosciuto può giustificare una simile disastrosa decisione. I lutti e i dolori di questa guerra insensata colpiranno, come sempre, i più deboli ed indifesi ed il nome di Putin passerà alla storia non come quello sognato di un nuovo salvifico Zar, ma di un rinato ed efferato Stalin.



Vittorio De Marchi

Albignasego (PD)



Caro lettore,

quando il leader di un grande paese qual è Vladimir Putin compie un passo così tragico come l'invasione armata di un Paese confinante come l'Ucraina con cui la Russia ha fortissimi legami storici, religiosi e linguistici, i casi sono due: o si sente particolarmente forte o teme di essere troppo debole. Propendo più per questa seconda ipotesi. O meglio: credo che Putin, consapevole delle crepe che si sono aperte o che si potranno aprire nel suo autarchico sistema di potere, abbia ritenuto che ci fosse una congiuntura internazionale a lui favorevole per azzardare una mossa così carica di conseguenze geo-politiche e umanitarie, ma anche in grado di compattare nel nome del nazionalismo e del mito della Grande Russia il suo consenso interno. Putin ha fatto ciò che molti temevano potesse fare ma che quasi tutti erano convinti (o speravano) che non avrebbe mai fatto. Non per ragioni umanitarie o per il numero di morti e l'entità di distruzioni che questa scelta bellica avrebbe comportato: queste sono ragioni a cui con tutta evidenza lo zar moscovita, cresciuto alla scuola del Kgb, è sostanzialmente indifferente. No la ragione è un'altra: con l'invasione dell'Ucraina Putin si gioca tutto o quasi. Nulla dopo quello che sta accadendo in questi giorni sarà più come prima. E lo zar russo lo sa. Come sa che o riesce a raggiungere rapidamente i suoi obiettivi, cioè a piegare l'Ucraina, o per lui diventerà sempre più difficile reggere la situazione. Sul piano interno e su quello internazionale. E l'esito di questa drammatica partita dipende anche dalle scelte e dalla determinazione che la Ue saprà mettere in campo. Che mai in questo momento deve essere in grado di dare un senso al suo ruolo e anche alla sua esistenza.