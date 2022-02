La guerra dimostra che Putin non ha mai pensato di fare dell'Ucraina un'altra Finlandia. Il suo modello è la Bielorussia

Caro direttore,

la guerra scatenata da Putin contro l'Ucraina è folle e probabilmente gli costerà cara. A mio parere, però, era prevedibile. Purtroppo il presidente di Kiev Zelensky, insistendo per l'adesione del suo Paese alla Nato, ha regalato al presidente russo il casus belli. Si poteva, forse, evitare questa catastrofe mettendo sul tavolo delle trattative l'ipotesi della neutralità ucraina sul modello finlandese, ma non è stato fatto. Ora la composizione del conflitto è molto più difficile, l'Ue è gravemente esposta alla crisi energetica per la sua dipendenza dalle forniture russe e l'Ucraina, oltre al dolore causato dell'aggressione di Mosca, rischia la sua sovranità su Crimea e Donbass . Il copione del Donbass è quello della Crimea: riconoscimento delle repubbliche separatiste filorusse da parte di Mosca e poi annessione alla Russia. La speranza è che la diplomazia torni a parlarsi e riesca a porre termine a questa tragedia magari proprio sul tema della finlandizzazione.



Mauro Cicero

Mogliano Veneto (Tv)



Caro lettore,

mi sembra difficile considerare un casus belli l'autonoma decisione di un Paese indipendente di aderire a un'alleanza internazionale. Certamente non può giustificare, nemmeno sul piano politico, un'invasione come quella che è stata messa in atto dalle forze armate di Mosca. Una scelta di una tale brutalità e violenza che dimostra come l'ipotesi della finlandizzazione dell'Ucraina, ossia la sua trasformazione in uno stato neutrale svincolate dalle alleanze militari internazionali, non sia mai stata realmente presa in considerazione dalla Russia. Ciò che Putin vuole è riscrivere con la forza delle armi gli assetti dell'Europa dell'Est usciti dalla rivoluzione del 1989, dopo la caduta del Muro, e trasformare l'Ucraina in un'altra Bielorussia, cioè in uno Stato satellite di Mosca governato da uomo scelto da lui, teleguidabile e a lui totalmente devoto. Quando lo zar russo parla di denazificare l'Ucraina, intende esattamente questo: farla ritornare saldamente sotto l'influenza russa. Purtroppo l'errore è stato dell'Europa e del fronte Occidentale. Dopo il disfacimento dell'Urss, i paesi usciti dall'orbita sovietica andavano rapidamente coinvolti in un processo di unificazione europea, sfruttando il momento di grande debolezza politica e forse anche militare di quel Paese. Oggi gli equilibri sono mutati e Putin ritiene giochino a suo favore. Per questo ha invaso l'Ucraina: per riportarla sotto la guida di Mosca.