​Perché non è ipocrita la posizione italiana sulla guerra e perché vanno evitate "fughe in avanti" pericolose

Gentile direttore,

leggendo quanto riportato dal suo giornale cioè "le armi fornite dall'Italia all'Ucraina non possono essere utilizzate per superare la linea rossa:può essere catastrofico. Non si può continuare a provocare in questo modo la Russia" frase attribuita al rappresentante della Lega Romeo M. Mi sembra una concezione ipocrita: infatti da una parte si condanna l'aggressione dei russi ( e si forniscono le armi), dall'altra si sostiene in sostanza che sono vietate le provocazioni a danno della Russia se per difendersi si attaccano le basi militari da cui partono droni, missili e via dicendo seminando morte e dolori in casa Ucraina. Lei non commenta?



M.G.

Cittadella



Cara lettrice,

non mi pare che le parole del capogruppo della Lega siano particolarmente sorprendenti, nè che differiscano granchè dalla linea del governo.

Il nostro paese, con l'accordo anche di gran parte delle forze politiche di opposizione, nella guerra che si combatte tra Ucraina e Russia è attestato su una linea che potremmo definire "difensiva". Noi forniamo armi a Kiev perchè possa resistere all'ingiusta e intollerabile aggressione russa. Ma le nostre armi devono essere utilizzate all'interno del territorio ucraino in chiave appunto di difesa dell'indipendenza di quel Paese. I nostri strumenti militari possono essere dunque usati per rispondere agli attacchi di Mosca e anche per contrattaccare, non invece per attaccare la Russia, entrando nei suoi territori (la linea rossa evocata da Romeo), perchè, come ha precisato più volte il ministro degli Esteri Antonio Tajani, noi «siamo amici dell'Ucraina, ma non siamo in guerra con la Russia». Per questi stessi motivi è stata esclusa la partecipazione di nostri soldati al conflitto. Lei definisce questa una posizione ipocrita? La capisco. Ma userei altri aggettivi: prudente ed accorta, per esempio.

Certo, quando si parla di armi è difficile, quasi impossibile, fare una netta differenza tra strumenti di difesa e strumenti di attacco. Il confine è molto sottile. Ma di fronte a una guerra anche le parole hanno un forte valore e pesano, spesso più delle stesse pallottole. Chi legge questa rubrica, sa bene cosa penso (cioè tutto il male possibile) delle aspirazioni imperiali di Putin e della scelta criminale di invadere l'Ucraina. Non credo quindi che sia vietato provocare la Russia. Ma di fronte ad alcune "fughe in avanti" di leader europei, ritengo vadano soppesate con grande attenzione iniziative che Mosca potrebbe usare per legittimare un ampliamento del conflitto o un innalzamento del livello dello scontro militare. Sappiamo che la posta in gioco è importante e va oltre anche la sacrosanta e fondamentale difesa dei confini dell'Ucraina. Ma proprio per questa ragione occorre evitare scelte che rischiano di avere conseguenze non facilmente reversibili. Non si gioca con la guerre. Se necessario le si combatte. Avendo sempre presente che l'obiettivo però è la pace.