Treviso 1944, le bombe non sono mai "di precisione" e il prezzo più alto delle guerre lo pagano sempre i civili

Egregio direttore,



E a tutt'oggi non si sa a cosa potesse servire dal punto di vista strategico. Auguri di buona Pasqua a tutti.

Luciano Coletto

Loreggia (Padova)



Caro lettore,

grazie per la puntualizzazione. Ma a differenza di un candidato a sindaco di Treviso, non abbiamo mai avuto dubbi sul fatto che a bombardare la città furono le forze aeree americane e non i "nemici" tedeschi.

Molti storici si sono invece interrogati sulle motivazioni che il 7 aprile 1944 portarono 159 fortezze volanti a bombardare per 7 lunghi minuti il capoluogo della Marca con circa 2mila bombe. Si era parlato dell'errore di trascrizione di un messaggio in codice scritto in latino: Tarvisium anziché in Tarvisio sarebbe stata tradotta in Treviso, inducendo in errore la flotta Usaf. Ma si tratta di un'ipotesi poco probabile perché ogni attacco aereo veniva preceduto da un'azione di ricognizione fotografica ed è francamente difficile confondere il territorio e la configurazione di Tarvisio con quella di Treviso. Neppure la tesi che in quel giorno si sarebbe tenuto in un palazzo del centro città un vertice di alti gerarchi fascisti e nazisti con la presenza di Himmler (il numero due del regime hitleriano e l'organizzatore della Soluzione finale degli ebrei) ha mai trovato conferma. Quasi certamente si trattò di una serie di errori dei bombardieri americani.

Il loro obiettivo era quasi certamente la stazione ferroviaria di Treviso, uno dei nodi collegamento della linea tra Germania e Italia, in coerenza con la strategia militare degli alleati che, in quella fase del conflitto, mirava a indebolire la capacità tedesca di rifornire il fronte. Ma quello che doveva essere un "bombardamento di precisione" in realtà non lo fu: le bombe caddero ben oltre i 300 metri di distanza dall'obiettivo e distrussero così la città uccidendo circa 1.600 persone. Purtroppo Treviso non fu in questo un caso isolato. Ma questo è il prezzo di tutte le guerre. Il cui costo più elevato viene pagato dalle popolazioni civili.