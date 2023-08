Le tasse non devono avere finalità punitive, ma possono essere usate per rimediare alle distorsioni del mercato

Buongiorno Direttore,

ovviamente anche la decisione di tassare gli utili delle banche è stato criticata. Le opposizioni cercano di intestarsi la norma dicendo che erano mesi che la chiedevano. Alcuni economisti dicono che è sbagliato tassare le banche. Punto. Dal mio punto di vista invece ritengo vadano impediti questi utili quando la matrice è palesemente speculativa. Come? Vietando i mutui a tasso variabile, stabilendo che il tasso rimanga quello del momento dell'accensione del mutuo/debito consentendo solo l'indicizzazione delle rate al tasso di inflazione. Un sistema simile avrebbe comportato un aumento delle rate del 10-12%, assolutanente gestibile da famiglie e imprese. Le banche invece aggiornano i mutui al tasso della BCE, passato dallo 0,5% dell'agosto 2022 al 4,25% dell'agosto di quest'anno. Un incremento del 750% che con l'inflazione non ha nulla da spartire, e che sta alla base degli utili miliardari delle banche, che ritengo, per questo motivo, sia corretto tassarli quale risarcimento causato all'economia del Paese.



Claudio Gera

Lido di Venezia



la leva fiscale non può essere sostenuta da una logica vendicativa verso gli operatori economici.

Se il presupposto di un imposta sugli extraprofitti realizzati dalla banche, come quella decisa l'altro ieri dal governo, fosse di questo tipo ("Poiche avete guadagnato tanto, anzi troppo, noi vi tassiamo"), saremmo di fronte a una misura sbagliata e non accettabile perchè ispirata da una cultura nemica del profitto e del guadagno. No, grazie. Ma le tasse possono e devono avere una funzione riequilibratrice, cioè rimediare, in nome dell'interesse pubblico, alle distorsione del mercato e garantire una più equa distribuzione della ricchezza. L'economia mondiale dopo il Covid ha vissuto una stagione complessa e tribolata. In questo clima la discutibile e più volte criticata politica degli alti tassi di interesse in funzione anti-inflazione applicata dalla Bce ha svantaggiato, spesso fortemente, i consumatori e i sottoscrittori di mutui e prestiti a tasso variabile e ha invece contribuito a far lievitare gli utili delle banche. Potremmo discutere per giorni sulle ragioni per cui tutto ciò è avvenuto. Una cosa è però certa: un governo deve porsi l'obiettivo di tutelare i soggetti più deboli e i più penalizzati dagli effetti di una congiuntura economica con queste caratteristiche. Ovviamente pagare più tasse non fa piacere a nessuno e non può nemmeno essere considerato "normale" modificare in corsa le regole (fiscali) del gioco. Ma stiamo parlando appunto di una tassa straordinaria e funzionale a precisi obiettivi politico-economici. Per questo cui sarà importante capire quanto inciderà, come verrà applicata e come saranno utilizzati i proventi che verranno ricavati.