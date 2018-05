Se lo spread cresce significa che i mercati prediligono stabilità e chiarezza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Caro Direttore,in queste ultime settimane - politicamente parlando - abbiamo fatto ridere mezzo mondo. Pazienza. Considerando che negli ultimi settantanni, nella amata Italia, si sono susseguiti oltre sessanta Governi. Pertanto: uno in più o uno in meno non ci cambiano la vita, in quanto già vaccinati; soprattutto l'Azienda Italia, che nonostante tutto, è sempre l'ottava potenza economica mondiale. Allora per quale motivo c'è tutto sto-casino in Piazza Affari, intorno allo spread Btp/Bund tedeschi. Probabilmente si tratta solo di speculazione, o no?Caro lettore,come sempre non bisogna esagerare né sottovalutare i segnali che arrivano dai mercati finanziari. E neppure i sorrisi più o meno ironici che giungono da oltre frontiera. Lo spread, come noto, è l'indicatore che misura la differenza tra quanto rendono i titoli di stato decennali italiani e quelli tedeschi in centesimi di punto percentuale. È un numero magico usato per farsi un'idea di quanto un paese sia percepito come instabile dagli operatori internazionali. In questi giorni lo spread italiano è cresciuto più volte. Significa, come qualcuno ha scritto, che i mercati finanziari bocciano la nascente alleanza di governo? Non esageriamo. Significa piuttosto che i mercati prediligono la stabilità e la chiarezza. E questo a maggior ragione quando si parla di paesi con un debito pubblico molto elevato. Ma in questo momento in Italia i punti di domanda prevalgono sulle certezze. In un clima del genere è abbastanza ovvio che gli operatori si muovano con prudenza e qualcuno ne approfitti anche per fare qualche affare. Sarà più interessante vedere come reagiranno e si muoveranno i mercati quando e se un governo nascerà. Per ora stiamo assistendo a qualche modesto fuoco d'artificio. Ma i conti veri si faranno più avanti.