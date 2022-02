"La sposa", oltre i cliché e qualche caricatura il merito di aver indagato sul nostro passato

Gentile direttore,

volevo intervenire in merito alla polemica sorta in seguito della nuova fiction Rai "La sposa", ovvero che offenderebbe il Veneto. Chi ha detto ciò ha solo una lunga coda di paglia: mi sono preso la briga di guardare un episodio della suddetta fiction e mi è sembrata un ottimo spaccato della società patriarcale dell'epoca non solo veneta, bensì di tutta Italia, che tuttora vive in molto borghi rurali. Potrei portare come esempio personale la vita che ha fatto mia madre ma non è questo il luogo. Io, personalmente, mi vergogno non solo di essere veneto ma in primis italiano.

Grazie, cordiali saluti.

Matteo Favaro

Scorzè (Venezia)



Caro lettore,

quando un film, una serie tv o un libro sollecitano la memoria, i ricordi e le esperienze personali sono decisivi nel determinare il proprio giudizio. Con La Sposa, e le polemiche che l'hanno accompagnata, credo sia successo esattamente questo. In linea generale credo che sia un fatto positivo se una fiction televisiva, oltre ad ottenere ottimi risultati di audience, riesce anche ad alimentare un dibattito non banale sul ruolo che la famiglia e la donna hanno avuto nella storia del nostro Paese e nei diversi contesti territoriali. Comprendo molte critiche avanzate, ma penso anche che non si possa giudicare uno sceneggiato televisivo, che è cosa ben diversa da un documentario storico o da una film biografico, prescindendo dal fatto che si tratta anche di un prodotto di intrattenimento, che prevede quindi alcune inevitabili semplificazioni e non raramente trasposizioni temporali. Certamente aver ambientato La sposa alla fine degli anni 60 è stata una forzatura storica: i matrimoni per procura, che sono comunque esistiti, appartenevano più ai due decenni precedenti che alla stagione pre Sessantotto. Questo ha riproposto il tema, anch'esso non banale, di una narrazione cinematografica che, ancora una volta, ha offerto un'immagine del Nordest un po' caricaturale e troppo incline a triti clichè da commedia all'italiana. Ciò non toglie che la fiction Rai abbia il merito di aver indagato, seppur attraverso gli strumenti tipici di uno spettacolo tv, su realtà, culture e pratiche che, piaccia o no, appartengono alla storia del nostro Paese e anche delle nostre terre. E su cui qualche riflessione ancora oggi non è inopportuna.