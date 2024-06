Caro direttore,

a Tamberi, campione olimpico, mondiale ed ora anche oro europeo, si può concedere tutto anche le prolungate ed esagerate esultanze per la vittoria di una gara. Fa parte del suo istrionico temperamento. Il suo però, non è l'unico oro conquistato agli europei, sono ben 10 tutti frutto di estenuanti allenamenti, di sacrifici, di rinunce, di sagacia e professionalità ed hanno tutti lo stesso valore. L'oro di Tamberi non vale più degli altri ori, lui è indiscutibilmente un grande campione, ma dovrebbe esserlo anche nel comportamento. Impari da Sinner e la smetta di fare il Benigni dell'atletica, la gente lo amerebbe di più.

Gerardo

La risposta del direttore del Gazzettino Roberto Papetti

Caro lettore,

non c'è solo un modo per interpretare il ruolo di campione. Ognuno ha il suo stile e il suo modo di essere, anche di esultare e di gareggiare. Una partita a tennis può durare ore, si può sbagliare un colpo ma recuperare nel game successivo e c'è il rapporto, non meno decisivo, con l'avversario, con i suoi momenti di debolezza e le sue reazioni. Sinner non è solo in possesso di una straordinaria tecnica tennistica ma si è dimostrato magistrale nella capacità di gestire questi momenti e queste fasi, senza mai perdere la concentrazione e la convinzione in se stesso.

Il salto in alto è un'altra dimensione. Sei tu da solo contro un'asticella collocata sempre più in alto e ti giochi tutto in una manciata di secondi, in pochi ma determinanti gesti. Tamberi per volare sempre più in alto e vincere la forza di gravità ha anche bisogno di sentire intorno a sé l'energia dello stadio che, lui come pochi altri sa scaldare, superando bandiere o paesi di appartenenza.

L'entusiasmo irrefrenabile che sprigiona dopo il gesto atletico è il suo modo naturale di ringraziare il pubblico che l'ha sostenuto, che l'accompagnato nel suo stacco verso l'asticella, che gli ha dato quella carica in più. In questo suo modo di essere e di vivere lo sport Tamberi ricorda un altro campione: Valentino Rossi. Straordinario in pista e ineguagliabile fuori, capace come nessuno di calamitare su di sé e sul suo sport l'attenzione e la passione del pubblico, che per lui ha sempre rappresentato una sorta di marcia in più.

Anche per Tamberi, in fondo, è la stessa cosa. Ma c'è un aspetto che accomuna il nostro saltatore a Sinner: sono entrambi sempre se stessi. In modo diverso ovviamente. Ma ciò che fanno, il modo in cui esultano ed esprimono la loro energia agonistica rispecchia la loro personalità, non le logiche del marketing . Anche per questo piacciono alla gente.