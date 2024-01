I critici "fiscali" di Sinner dimenticano quanto "vale" per l'Italia un campione come lui

Gentile Direttore

da domenica l'Italia si è svegliata con un nuovo idolo da venerare. Jannik Sinner rappresenta un esempio sportivo di cui vantarci,un ragazzo semplice quasi umile,discreto e non costruito pur essendo un campione. Direi una persona normale anche a fronte di tanto successo. Un orgoglio per il nostro paese. Lo sarebbe ancor di più se decidesse di rinunciare alla residenza fiscale a Montecarlo pagando le tasse da noi contribuendo così a sostenere un sistema di servizi e garanzie di cui anche lui ha usufruito. Per essere un vero campione nella vita oltre che nello sport.

Alessandro Biasioli

Lido-Venezia

Caro lettore,

le risponderò ricordando un altro campione di cui sono stato un grande tifoso: Vincenzo Nibali, uno dei pochi corridori nella storia ad aver vinto le tre grandi corse a tappe (Giro, Tour e Vuelta).

Siciliano di origine, Nibali, alla pari di moltissimi altri suoi colleghi, aveva eletto, del tutto legalmente, come sua residenza una località estera, in questo caso non Montecarlo, ma Lugano, in Svizzera. Quella di Nibali era stata certamente anche una scelta di convenienza fiscale, non solo logistica. Ebbene, forse sarò dotato di un senso civico inferiore a quello di qualcun altro, ma la residenza svizzera di Nibali non ha mai annebbiato la mia ammirazione nei suoi confronti nè tantomeno ha mai suscitato la mia invidia o mi ha fatto dubitare che Nibali potesse per questo non essere considerato un campione a tutto tondo, nello sport e nella vita. Perchè lo era e lo dimostrava sempre, non solo per le capacità e il talento sportivo che riusciva ad esprimere quando saliva in bicicletta, ma anche per la compostezza che riusciva a mantenere nelle situazioni più difficili quando scendeva di sella e, dopo ore di fatica, parlava ai microfoni di tv e stampa; per il rispetto che aveva nei confronti degli avversari; per la sobrietà dei comportamenti e la ritrosia verso qualsiasi forma di eccesso. Non sono valori ed esempi che contano almeno quanto la scelta del tutto legittima di risiedere, anche fiscalmente, all'estero? Di Sinner penso le stesse cose. E' un tennista vincente di cui essere orgogliosi. Capace, nonostante la giovanissima età, di ribaltare le partite e di sconfiggere i mostri sacri, unendo grande tecnica e forza mentale straordinaria. Ma Sinner è anche un ragazzo che non abusa dei social (li usa solo per "lavoro"), che dialoga perfettamente in tre lingue, che fa parlare di sè per i risultati sportivi e non per altro, che non ha bisogno di stupire con fantasmagorici tatuaggi o tagli di capelli improbabili. Ce ne fossero molti di campioni così. Se poi, da cittadini del mondo, scelgono di "risiedere" fuori dall'Italia, poco male. Non infrangono le leggi. E comunque nessuno è perfetto. Neppure chi critica Sinner, in cerca magari di un po' di fama riflessa.