Troppe tensioni fra palazzi dello sport e della politica. Rischiamo un autogol

Egregio direttore, ho la sensazione che in seno all'universo dello sport italiano, qualcosa non righi dritto. Anziché perseguire la strada della coesione, succede esattamente il contrario, con un marcato scollamento tra più d'una federazione ed il Coni. Non è un bel sintomo. Ed in questo panorama tutt'altro che scintillante è rimasto intrappolato pure l'ammiraglio del Comitato Olimpico, quel Giovanni Malagò che s'è spremuto come un limone per portare le Olimpiadi 2026 a Cortina-Milano, uno step di considerevole portata per far rifulgere a livello globale l'immagine dell'intera Nazione. Ora Malagò pare bersagliato da più parti. Ed allora qualche interrogativo è lecito porsi. Che la sua politica non vada a genio a qualche guru federale, giacché sono stati tagliati diversi fondi destinati a varie federazioni, che proprio non godono di buona salute dal punto di vista finanziario? L'ipotesi non è campata in aria. C'è di più. I rapporti tra il Governo ed il Coni non sono affatto idilliaci (eufemismo) in specie dopo la nascita della società Sport e Salute, cosa che di fatto estromette il Coni da alcune importanti prerogative, in primis la gestione dei contributi alle stesse federazioni. Se non si ricucirà lo strappo, le conseguenze potrebbero essere gravi.Giuseppe Da SaccoBellunoCaro lettore,abbiamo appena incassato la candidatura olimpica per Milano e Cortina per il 2026 e concluso un Campionato del mondo di nuoto che lascia ben sperare per il nostro futuro medagliere. Ma i palazzi del potere sportivo italiano sono, come non mai, percorsi da inquietanti scricchiolii. Non sono un esperto della materia, ma da osservatore guardo con molte perplessità le tensioni che contrappongono il Coni ad alcune federazioni e, soprattutto, il governo al Comitato olimpico e al suo presidente Giovanni Malagò. Come sempre credo che bisogna far parlare innanzitutto i fatti. E i fatti dicono che, dopo i tira e molla di Torino e l'ostentata freddezza (per non dire altro...) della componente pentastellata del governo, non era per nulla scontato riuscire ad ottenere la candidatura per i giochi invernali del 2026. Eppure ci siamo riusciti, sconfiggendo nettamente Stoccolma e tanti scettici. Un risultato importante non solo per Milano e per Cortina ma per tutto il Paese, che ha avuto certamente molti protagonisti ma che ha visto Malagò interpretare il ruolo di abile regista e di efficace caposquadra. Anche per questo metterne in discussione oggi il ruolo e leadership rischia di essere un autogol. Sportivo e politico