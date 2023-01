Ogni scelta giornalistica rispecchia l'identità della testata. Sta al lettore (o ascoltatore) scegliere come e dove informarsi

Egregio direttore,

risulta notorio che i vari notiziari televisivi, che si susseguono sui nostri schermi, non sono uno specchio di obbiettività ed imparzialità degli avvenimenti. Molti, purtroppo, risultano altamente politicizzati, a danno del vero resoconto giornalistico che dovrebbe risultare il più equilibrato possibile. Un piccolo esempio: i telegiornali della Rai hanno spesso aperto negli ultimi giorni con servizi dedicati alla scomparsa di Papa Benedetto XVI, mentre nel canale privato LA 7 la notizia appariva solo in chiusura, quasi come fatto irrilevante. Mi sorge un dubbio: libertà di informazione o giornalismo di regime?

Vittorio De Marchi

Albignasego (PD)



Caro lettore,

credo che qualsiasi organo di informazione sia libero di scegliere come dare le notizie: cioè con quale taglio interpretativo e con quale priorità nell'impaginazione o, per le tv, nella cosiddetta scaletta. In un sistema democratico e libero non esiste e non può esistere un unico modo di dare le notizie. Ciò accade nelle dittature o nelle autocrazie. Il fatto stesso che due diverse televisioni attribuiscano a una stessa notizia un valore diverso è la dimostrazione che non esiste un giornalismo di regime o, se esiste, è controbilanciato ed affiancato da forme di giornalismo diverso. Non è un problema di imparzialità o di obiettività. O almeno non solo questo. Ogni scelta giornalistica rispecchia l'identità (politica, culturale, territoriale) del singolo giornale o della singola televisione, l'orientamento politico e gli interessi dei propri lettori e ascoltatori. Il livello di importanza di una notizia, anche clamorosa come la morte di un Papa, va valutato in base all'organo di informazione che la ospita. Sta al lettore o al telespettatore scegliere dove e come informarsi. Quali giornali leggere o quali televisioni ascoltare. E questa credo che sia la migliore garanzia di libertà.