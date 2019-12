Siamo alla vigilia di una rivolta sociale? Un movimento come quello delle "sardine" fa pensare di no

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Egregio direttore,un bravo giornalista dovrebbe sentirsi come il medico al capezzale del malato ed agire di conseguenza. Oltre che emettere diagnosi, descrivere i fatti del giorno, dovrebbe farsi carico di analizzare l’andamento della società, quindi anche prevedere la direzione imboccata dall’andazzo sociale. La pressione delle tasse, provenienti dalle tasche degli Italiani sempre più impoveriti, ormai è sulla bocca di tutti, anche se gli esiti fatali del malcontento, non sono ancora in prossimità di un traguardo. Basti pensare a quanto già avviene in Francia coi gilet gialli. Un buon osservatore dovrebbe aver già notato che la voce “tasse”, Imu, Irpef e tant’altro, oggi risuona più forte di ieri Come mai, se i balzelli sono rimasti gli stessi? Il motivo è che i cittadini potevano contare su qualche loro risparmio. Oggi quei soldi sono terminati e la gente esce allo scoperto. Resta, inoltre, la miccia accesa, rappresentata dagli scandalosi stipendi e privilegi di varie categorie. Da un momento all’altro potremmo sentire lo scalpitio della cavalleria segnante il contrattacco sociale che potrebbe non essere del tutto “nonviolenta”.Caro lettore,questo giornale da anni, e con le maggioranze politiche di ogni colore, non ha mancato di indicare come priorità l’esigenza di ridurre la pressione fiscale. E non solo sulle persone fisiche. In realtà quasi tutti i governi hanno annunciato la loro ferma volontà di voler abbassare le tasse, salvo poi nei fatti aumentarle. Non abbiamo cambiato idea: continuiamo a pensarla nello stesso modo e ad essere convinti che per invertire la tendenza verso il declino del nostro Paese, sia necessario intervenire sul sistema fiscale per renderlo più semplice e meno penalizzante nei confronti di aziende e famiglie. Ciò premesso ho invece qualche dubbio sul fatto che in Italia siamo alla vigilia di una rivolta sociale. Non perché sottovalutiamo il crescente disagio che percorre la società italiana, non solo ai livelli più bassi. Non perché non vediamo persistenti iniquità e privilegi. Ma perché i segnali politici vanno in una direzione diversa. Lei cita i gilet gialli che da oltre un anno tengono i scacco la vicina Francia. Ebbene, quel movimento si è sviluppato contro le politiche economiche del governo Macron. Non a caso il motivo scatenante della prima manifestazione dei gilet per le strade di Parigi fu l’aumento del costo del carburante, a cui seguirono altre rivendicazioni molto concrete come il miglioramento dei salari minimi. In Italia nelle ultime settimane è nato il cosiddetto movimento delle “sardine” che ha portato in piazza decine e decine di migliaia di persone. A differenza dei gilet gialli le sardine sono assolutamente pacifiche. Ma, soprattutto, a differenza del movimento francese, le nostre sardine non fanno rivendicazioni di tipo economico. Non danno voce al disagio delle classi meno abbienti o del ceto medio tartassato. E non contestano il governo e le sue politiche fiscali o tariffarie, ma l’opposizione. In un paese sull’orlo della rivolta sociale forse accadrebbe il contrario.