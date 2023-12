Ma la Russia sta davvero vincendo la guerra?Alcune brevi considerazioni ad uso e consumo dei filo-putiniani

Egregio direttore

sorrido quando sento il giornalista Giannini affermare che «siamo tutti sorpresi della resilienza dì Putin. Eravamo convinti che le sanzioni lo avrebbero piegato». Quell'"eravamo" vale però per lui e per gli stolti come lui, convinti che il solo pensare di essere nel giusto avrebbe premiato. Modestamente lo scrivevo ancora lo scorso anno di quanto erano illusi (e disonesti) i "sapienti statisti" occidentali, Draghi e Meloni compresi, nel pensare che avrebbero piegato la Russia ai loro voleri. Adesso tutti masticano amaro e contano i danni alle nostre economie, non certo a quella Russa. Già immagino gli equilibrismi dialettici che inizieranno ad usare per rimescolare le carte, e far credere agli sprovveduti che bisogna dire basta sanzioni, basta guerra, che è arrivato il momento di discutere, che le sanzioni hanno fatto il loro lavoro e adesso la Russia e più malleabile. Niente di più falso, è la Russia che con pazienza e forza ha sconfitto i suoi nemici.

L.G.



Caro lettore,

ciascuno guarda la realtà attraverso i propri occhi.

Io vedo questo: la Russia avrebbe dovuto, nei disegni del suo sommo leader e forte della sua dichiarata straordinaria superiorità militare e di intelligence, spezzare le reni all'Ucraina in pochi giorni e insediare a Kiev un governo fantoccio pronto a seguire i voleri di Mosca. È invece impantanata da 20 mesi in una guerra dai costi enormi e dagli esiti incerti in cui ha perduto 300mila uomini e che ha schiantato la sua economia costringendola a riconvertirsi in buona parte all'industria militare. In tutto ciò almeno sul piano politico Putin cosa ha guadagnato? I territori ucraini di cui rivendica la titolarità indiscussa sono tuttora oggetto di contesa. È riuscito a compattare contro di lui tutto il mondo occidentale senza distinzioni di sorta, destra e sinistra: escluse risibili minoranze, dagli Stati Uniti alla Germania passando per la Gran Bretagna, nessuno ha avuto e ha dubbi su come collocarsi in questo conflitto e non certamente dalla parte della Russia. È stato capace di far uscire dal loro decennale neutralismo due paesi confinanti come la Svezia e la Finlandia. Ha accelerato l'avvicinamento di Ucraina, Moldavia e Georgia all'Unione europea. I suoi disegni di potenza globale si sono infranti contro il muro di gomma cinese che ha fatto capire a tutto il mondo che non ha alcuna intenzione di considerare la Russia di Putin un suo alleato, ma tuttalpiù, quando ne fosse bisogno, un fedele scudiero. Non sono un analista geopolitico, ma a fronte di tutto questo faccio davvero fatica a cogliere i segni della schiacciante vittoria di Putin, ottenuta come dice lei con forza e pazienza. Ma forse usiamo due vocabolari diversi. Il mio comunque non è scritto in cirillico.