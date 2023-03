Il relativismo assolutorio di chi evoca le "colpe" dell'Ucraina per giustificare l'invasione russa

Caro Direttore,





penso che il relativismo assolutorio nei confronti dell'invasione russa e la furba equidistanza di chi recita in tv o sui giornali l'adagio "tutti hanno qualche colpa...", siano tentativi di negare la realtà e di non fare i conti con essa. Perché né la presenza di forze di estrema destra o filo-naziste in Ucraina né le eventuali discriminazioni contro le popolazioni russofone, possono in alcun modo giustificare né spiegare la scelta della Russia di attaccare brutalmente un paese indipendente e gli orribili crimini contro la popolazione civile ucraina. La denazificazione dell'Ucraina, più volte evocata da Putin, è un tentativo di nobilitare l'invasione richiamando l'epopea della guerra mondiale e della sconfitta del nazionalsocialismo. In Ucraina l'estremismo di destra è un tema storicamente presente. E rimanda in particolare alla figura del controverso "eroe" nazionale Stepan Bandera, che lottò per l'indipendenza del suo Paese ma collaborando con la Germania di Hitler e partecipando allo sterminio degli ebrei polacchi. Ancora oggi in seguaci di Bandera non sono pochi, ma la presenza di gruppi di estremisti di destra in Ucraina è in linea con quella degli altri Stati europei e Kiev non è certamente governata dai nazisti. Quanto alle discriminazioni nei confronti delle popolazioni russofone, occorre sempre ricordare che l'Ucraina è stata vittima di un processo di profonda russificazione forzata portata avanti in epoca zarista e poi sovietica. Caduto l'Urss, Kiev ha cercato di recuperare la propria autonomia. Un processo non indolore. Ma che non può giustificare nulla di quello che sta accadendo oggi.