L'errore dell'Europa: aver sottovalutato la deriva autoritaria e autocratica della Russia di Putin

Caro direttore,

al di là dell'imprevedibilità delle scelte del leader russo, infatti, nella presente crisi si coglie il fallimento della classe politica di origine cristiano democratica e social democratica che, in particolare dopo il crollo dell'Urss, ha immaginato di poter vivere in una sorta di Eden geopolitico in cui le uniche preoccupazioni fossero la parità di genere, i diritti degli animali, un linguaggio neutro che non offendesse le minoranze. Ora a pochi chilometri da noi c'è chi muore di fame e di freddo e se riesce a sopravvivere a tutto ciò può essere dilaniato dalle cannonate o dalle bombe. Noi, per ora, siamo relativamente sicuri non per la lungimiranza degli attuali leader ma per la capacità di previsione dei loro predecessori che hanno fatto in modo che l'Italia entrasse nella Nato e non nel Patto di Varsavia: un'alleanza fatta per difendere e non per aggredire, forte per la presenza della più potente democrazia del pianeta che spende 680 miliardi di dollari all'anno per proteggere sè e i suoi alleati. Vedremo nei prossimi anni se l'Europa saprà re-imparare a difendere i proprio confini, poichè non può pretendere che a farlo siano sempre gli amici di oltre oceano.



Lorenzo Martini,

Stanghella (PD)



Caro lettore,

le classi dirigenti di origine democratico-cristiana e socialdemocratica europee hanno il merito storico di aver vinto la guerra fredda: cioè di aver prima fronteggiato l'avanzata del comunismo e poi di aver provocato la definitiva crisi del sistema sovietico, garantendo nel contempo al vecchio continente un grado di benessere che non ha pari al mondo. Dopo la caduta del Muro, quelle stesse classi dirigenti hanno però fatto fatica a misurarsi con un mondo completamente diverso. Non hanno compreso che la fine della contrapposizione tra i due blocchi non semplificava il gioco politico internazionale, lo rendeva invece più fluido e complesso e che per affrontarlo era necessario dotarsi di nuovi strumenti. La cosiddetta fine delle ideologie è stata interpretata da molti come l'affermazione definitiva di quel sistema di principi (democrazia-libertà-tolleranza) che rappresentano l'identità imprescindibile del mondo occidentale. Ad esso si è sostituita una cultura asettica della globalizzazione, guidata dai valori dell'economia più che da altri valori. Anche per questo una deriva autoritaria e autocratica come quella della Russia di Putin è stata sottovalutata. E anche per questo l'Europa è diventata così fortemente dipendente dal gas russo: non si pensava che la Russia potesse essere per l'Europa un pericolo. Non si considerava la possibilità, nel mondo del dopo-Muro, che un nuovo zar, dopo aver trasformato il proprio paese in una dittatura strisciante, potesse decidere di annettere altri paesi sotto il suo dominio con la forza delle armi. L'invasione dell'Ucraina ci ha aperto gli occhi. Almeno lo speriamo.