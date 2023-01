I cittadini russi sono colpevoli per i crimini di Putin? Stiamo attenti a giudicare un intero popolo

Egregio direttore,

Dnipro, Soledar. Probabilmente queste località in Ucraina verranno ricordate sui libri di storia come due esempi di geografia dell'orrore, quella che copre di disonore e accusa di codardia le forze armate russe soggette al comando della banda criminale del presidente Putin. La prima perché le truppe di Mosca hanno massacrato la popolazione civile, la seconda perché il Cremlino ha mandato i suoi soldati in una guerra di aggressione come se fossero carne da macello. Colpisce il fatto che i cittadini russi rimangano in silenzio di fronte a tanto male. Non parlo di popolo russo, perché il concetto di popolo è un concetto di massa indistinta nella quale ogni suo componente può nascondersi, imboscarsi, scelgo di parlare dei singoli cittadini russi, delle singole persone, ciascuna con la sua propria responsabilità individuale. Non so se questo comportamento passivo sia imposto dalla paura o dalla complicità, la Storia, però, ci insegna che i popoli che non hanno combattuto contro i regimi guerrafondai al governo dei loro Paesi ne hanno poi pagato le conseguenze.



Mauro Cicero

Mogliano Veneto (Treviso)



Caro lettore,

anche i centri di ricerca indipendenti sono concordi nel ritenere che ancora oggi, nonostante tanti mesi di guerra e i tanti militari morti, la maggioranza dei russi appoggi Putin. Non è un fenomeno sorprendente. Anche due dittatori come Mussolini e Hitler quando erano al potere hanno goduto, per lunghi periodi, di un ampio consenso popolare. A noi non piace ricordarlo: ma fu esattamente così. Per molti anni il fascismo, facendo leva anche leva su un esasperato nazionalismo, ebbe l'appoggio convinto di tantissimi italiani. Pur con tutte le ovvie e numerose differenze del caso, in Russia accade la stessa cosa. Per contro chi in Russia si oppone a Putin e alla guerra in Ucraina ha ben poche possibilità di far sentire la propria voce. Basta pronunciare la vietatissima parola guerra per finire in carcere. Secondo un sito indipendente moscovita finora sono oltre 16.500 le persone arrestate in questi mesi per aver protestato contro il conflitto. Mentre in base ai dati forniti dal procuratore generale russo sono stati 138mila i siti web bloccati o cancellati dall'inizio della guerra. Bastano questi due numeri a far comprendere quali sia il clima che si respira in Russia e con quale brutale determinazione viene colpita ogni voce dissonante o critica verso il regime. In un clima di questo genere che spazio c'è per i cittadini russi contrari alla strategia e alla politica di Putin di reagire, di organizzare e manifestare il loro dissenso? Insomma: credo che sia molto difficile giudicare. E sarei cauto nell'emettere sentenze e colpevolizzare un intero popolo.