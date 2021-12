La ricerca della rissa nei talk show è fisiologica: basta sapere che è spettacolo, non informazione

Caro Direttore,

una semplice domanda. Che cosa pensa dei talk-show che non ci danno tregua specie in questo tempo di Covid? Argomento questo incombente non solo nei programmi televisivi ma nei media in generale. Nel talk, però, si assiste a qualcosa di speciale, per cui ci si domanda se la discussione abbia per obiettivo una verità almeno parziale, oppure l'audience attraverso la rissa deliberatamente procurata. Gli indizi per questa seconda ipotesi sono di un'evidenza stratosferica. Gli invitati, per lo più sempre gli stessi e con caratteristiche ben definite, sono preparati e stimolati alla battaglia dallo stesso presentatore, parte dello spettacolo e per nulla arbitro di esso. Tutto viene incasellato in tempi artificiosi, per cui nessun discorso viene veramente concluso. Le grida e le sovrapposizioni degli interventi sono programmati come merce comune ed il presentatore fa spesso finta di opporsi. Perché organizzare degli spettacoli in questo modo, anche se in tv non pubblica? Perché invitare in modo metodico dei personaggi (pagati) come clienti fissi, preparati per lo più allo scontro, spesso del tutto distratti ed affaccendati in tutt'altre occupazioni di fronte al video?

Luigi

Caro lettore,

molti salotti televisivi, i cosiddetti talk show, non sono la rappresentazione della realtà. Ma la sua esasperazione. Non hanno un reale interesse a far capire o di approfondire. Si accontentano di far litigare. Perché questo chiede l'Auditel: alzare i toni, veder scorrere il sangue della dialettica più truculenta, assistere gli ospiti e i cosiddetti esperti azzuffarsi e dirsene di tutti i colori. Ancor meglio poi se qualcuno, particolarmente irritato o naturalmente predisposto alle sceneggiate, lascia clamorosamente lo studio televisivo e abbandona al loro destino catodico il finto-dispiaciuto conduttore della trasmissione e gli altri ospiti. Quando questo succede si tocca il massimo: gli indici di audience si impennano e i social fanno a gara a diffondere il filmato del furibondo scontro televisivo, accrescendo il successo mediatico della trasmissione e di conseguenza anche quello del suo conduttore. Nulla di male, ovviamente. Basta sapere che questa non è informazione, è innanzitutto spettacolo. Due realtà diverse. Ugualmente complesse e complicate. Ma che rispondono a logiche, finalità e leggi del tutto diverse.