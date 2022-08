I rincari del gas: non esistono le ricette magiche e lo Stato non può farsi carico degli aumenti in bolletta

Caro Direttore,



guardando le trasmissioni che ospitano i leader impegnati in questa campagna elettorale, posso solo constatare il totale asservimento dei conduttori al politico di turno che è libero di utilizzare i loro programmi per raccontare il nulla, al quale non chiedono mai il benché minimo chiarimento. Al loro posto, ad ogni loro intemerata farei seguire una domanda breve. Per esempio: Letta dice che il caro gas si risolve con un prezzo amministrato a livello Ue. Domanda: perché non ha pensato, visto che era al governo con Draghi, che la soluzione era l'accollamento da parte dello Stato del maggior costo del gas a patto che le compagnie lasciassero immutate le bollette dei consumatori? No, meglio i decreti aiuti di decine di miliardi che consentono la speculazione in atto? E si può continuare con i vari Berlusconi, Salvini, Meloni e tutti gli altri. Sono domande semplici e sentire le loro risposte (arrampicate sugli specchi) aiuterebbe gli elettori a fare le loro scelte perché è chiaro che l'unico loro obiettivo è lo stipendio da parlamentare.



Caro lettore,

sull'atteggiamento servile di molto conduttori di dibattiti elettorali possiamo essere d'accordo. Ma se parliamo di energia cerchiamo di essere realisti e non inseguiamo le favole: ammesso che sia giusto e fattibile, nessuno Stato può accollarsi tutti i rincari del costo dell'energia o anche del solo gas. Non può farlo perché non sarebbe sostenibile in termini economici e non può farlo perché sarebbe il più grande regalo agli speculatori e alle multinazionali. Se infatti ci fosse la certezza che qualcuno (lo Stato) si fa carico comunque degli aumenti, qualunque essi siano e comunque siano giustificati, gli speculatori avrebbero mano libera e si scatenerebbero assai più di quanto accade ora e le grandi società energetiche non si farebbero scrupolo alcuno a riversare sullo Stato tutti i sovracosti e non avrebbero neppure alcun interesse a investire per trovare soluzioni alternative. Purtroppo di fronte a crisi come quella che stiamo vivendo sul fronte energetico la bacchetta magica non esiste. Abbiamo commesso come Europa l'errore strategico di essere troppo dipendenti dal gas russo e questo, nella situazione internazionale attuale, ci sta costando carissimo. Perché la speculazione approfitta del clima di incertezza e dell'uso spregiudicato che il regime di Putin fa dell arma energetica. Anestetizzare i rincari trasferendo tutti i costi sulle casse pubbliche convincerebbe probabilmente la Russia a portare ancora più in alto i costi: quale modo migliore per fiaccare sul piano economico gli Stati europei? Inoltre quando rivendichiamo l'intervento risolutore dello Stato non dimentichiamo mai una cosa: i soldi dello Stato sono pur sempre i nostri soldi. Di noi contribuenti.