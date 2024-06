Caro Direttore,

ero proprio qui che stavo pensando: "Ma quando la fanno, la separazione delle carriere dei magistrati?". Guardi, come cittadini ce lo domandavamo giorno e notte. Cosa vuole che siano la povertà dilagante, le persone che non hanno prospettive di vita dignitosa, i servizi pubblici smantellati, un'evasione fiscale da 100 miliardi di Euro l'anno, un andamento democratico della natalità negativo, ecc. ecc., cosa vuole che siano tutte queste cose? Sciocchezze. Invece, adesso che avremo la separazione delle carriere dei magistrati, si apre un futuro luminoso.

Paride Antoniazzi

Caro lettore,

mi perdonerà la franchezza: ma è davvero sorprendente come coloro che si ritengono i tutori della democrazia, siano talvolta insofferenti alle sue regole. Lei potrà non dare alcuna importanza alla separazione delle carriere nella magistratura. O considerare del tutto irrilevante che i membri del Consiglio superiore della magistratura siano estratti a sorte o siano invece, come accade ora, nominati e imposti dalle correnti dell'Associazione magistrati e dai partiti. Ma chi le dice che questi suoi sentimenti siano condivisi dagli altri cittadini? La separazione delle carriere e la riforma della giustizia erano tra i punti del programma di governo della coalizione di centrodestra che ha ottenuto il voto della maggioranza degli italiani alle ultime elezioni politiche. Il varo di queste norme va dunque nella direzione del rispetto della sovranità popolare. È forse anche questa una sciocchezza? O il futuro luminoso che lei immagina dovrebbe prevedere che a decidere siano le minoranze e non le maggioranze? Tanti non considerano questa riforma una priorità o la avversano ritenendola inutile o pericolosa. Ma sono più numerosi quelli che la pensano in un altro modo. Capisco che non è facile accettarlo. Ma le regole della democrazia sono queste.