Difficile evitare l'uscita di Renzi dal Pd perché tre indizi alla fine fanno una prova

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Caro Direttore,siamo in molti a pensare me lo aspettavo e si capisce perché: Renzi è stato trattato come uno straccio dal PD, dopo il no al Referendum e la sua caduta. Il suo Partito non gli è stato amico, non ha speso buone parole per lui, non ha cercato di chiarire all'Italia quanto di positivo c'era pur stato nel suo governo, non lo ha difeso quando lo hanno politicamente sbranato Salvini e Di Maio, insieme con i compagni, quelli rottamati e quelli quasi rottamati: D'Alema, Bersani, Letta, ecc. E poi, cosa più brutta perché meno comprensibile, al momento del nuovo accordo fra 5stelle e PD, Renzi non è stato chiamato, nonostante il suo cospicuo gruppo parlamentare, a partecipare e a condividere. Cosa scontata, data la insanabile ostilità con Di Maio, ma spregio terribile, considerata la viltà di Zingaretti e forse di Conte, che evidentemente non avevano nessuna voglia di avere tra i piedi il convitato difficile, il più pericoloso per il successo delle trattative... molto meglio tenerlo a bada e non correre rischi... Certo su questo scorretto comportamento ha pesato il carattere di Renzi, il suo egotismo, la sua presunzione (come Salvini?), il suo voler fare da solo. Ma questa ulteriore scissione del PD è dolorosa e grave, ferisce la Sinistra, e temo che divisioni, rivalità personali e scontri in una grande e rappresentativa forza politica porti in conclusione al prevalere del populismo e alla fine della libertà. Speriamo di no.Cara lettrice,non si disperi più del necessario: l'uscita di Renzi è un fatto politico certamente rilevante e traumatico per il Pd, ma che possa aprire la strada alla fine della libertà mi pare davvero eccessivo. La storia della sinistra italiana è costellata di scissioni e abbandoni, mi pare che la nostra democrazia le abbia rapidamente metabolizzate senza esserne intaccata. Succederà anche in questo caso. Del resto se è probabilmente vero che l'abbandono di Renzi, per ragioni politiche e inclinazioni personali, era difficile da evitare, è pur vero che poco o nulla, direi proprio nulla, è stato fatto per evitarlo. Mettiamo in fila alcuni fatti che hanno preceduto di pochi giorni l'annuncio della scissione. Nel governo è stato inserito un esponente del Pd come il ministro Provenzano che in passato si era distinto per contestare una delle misure simbolo del governo Renzi, il job acts. Quando poi si è trattato di comporre la squadra dei sottosegretari, la Toscana, terra dell'ex premier, è stata completamente esclusa ma in compenso è stato inserito un ex dalemiano che aveva fatto campagna attiva per il No al referendum costituzionale. Nulla di premeditato, solo coincidenze, si sono affrettati a dire dalla segreteria di Zingaretti. Sarà. Ma come diceva uno che la politica la conosceva bene, un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova. Credo che anche Renzi l'abbia pensato.