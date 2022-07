Non si trova personale da assumere per colpa del reddito di cittadinanza? Sì, ma ci sono anche altre cause

Egregio Direttore,

leggendo di tante società che lamentano la carenza di personale da assumere. Vengono accampate varie scuse tra le quali reddito di cittadinanza, covid, giovani che non sono disposti a fare i turni. A mio modesto avviso il mea culpa dovrebbe farlo la dirigenza di queste aziende. Negli anni questa mente si è occupata di tagliare teste & stipendi per raggiungere gli obiettivi aziendali. Questo ha portato ad una riduzione di forza lavoro che però adesso presenta il conto. La dirigenza ha dimostrato una certa miopia in quanto non ha avuto la lungimiranza di prevedere la mole di lavoro che si sarebbe presentata con l'attenuazione del covid magari dando per scontato che si sarebbero trovati lavoratori facilmente. Questo non è stato e la soluzione a tutto ciò? Scaricare tutti i disagi sull'utente finale. Non mi sembra il miglior modo per affrontare i problemi.



Andrea Spinato



Caro lettore,

i problemi complessi non hanno mai una sola origine né si possono risolvere con la bacchetta magica o imputando, come in questo caso, ogni responsabilità alle dirigenze aziendali. La difficoltà che incontrano molte imprese a trovare lavoratori da assumere è certamente il risultato di errori, ma anche di cambiamenti reali, forse all'inizio colpevolmente sottovalutati. Iniziamo da questi. Il Covid ha mutato profondamente le prospettive di vita di tante persone, ne ha modificato le priorità, ha fatto riscoprire l'importanza del tempo e della libertà. Questi cambiamenti hanno inciso sull'atteggiamento nei confronti del lavoro soprattutto delle giovani generazioni, accelerando fenomeni già presenti: la crescente indisponibilità verso mestieri che impegnano gli week end o impongono orari scomodi; lo scarso interesse verso occupazioni ritenute poco gratificanti o scarsamente remunerate; la fatica nell'accettare impieghi troppo lontani da casa. A ciò si aggiunge, come ulteriore effetto del Covid, una forte migrazione di lavoratori da alcuni settori ad altri. Realtà come la ristorazione, il turismo o i trasporti aerei, più penalizzati dalla pandemia hanno perso nel corso di due anni migliaia e migliaia di addetti che hanno trovato impiego in altri campi, per esempio nella grande distribuzione o nell'industria legata al settore alimentare. Tutti lavoratori che ora è difficile far tornare alla occupazione precedente. È indubbio che in un quadro di questo genere uno strumento puramente assistenziale come il reddito di cittadinanza ha avuto un impatto molto negativo, perché ha contribuito a disincentivare ulteriormente la ricerca di lavoro soprattutto nelle categorie di lavori a più basso profilo e ha, nel contempo, alimentato il lavoro nero. Una tempesta perfetta, si potrebbe dire, che naturalmente chiama in causa anche le imprese. È del tutto evidente che esiste, da tempo, in Italia un problema salariale a cui porre rimedio: stipendi troppo bassi per i dipendenti e costo del lavoro troppo alto per le aziende. Se non si pone mano a questa distorsione, sarà difficile dare una soluzione vera al problema. Ma non c'è solo questo. Troppi operatori, pensiamo ad esempio al settore del turismo, sono stati abituati a ritenere che il mercato del lavoro fosse una fonte inesauribile in cui pescare. Si sono concentrati sulla caccia al cliente, senza dare la giusta importanza, non solo sul piano salariale, a una risorsa non meno decisiva: il personale, i collaboratori. E oggi ne pagano il conto.