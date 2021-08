Il reddito di cittadinanza collegato ai lavori sociali? Non illudiamoci, è un sussidio fine a se stesso

Egregio direttore,

la querelle sul reddito di cittadinanza, che in questi incandescenti giorni d'estate sta montando pesantemente nell'area della politica governativa, è soprattutto strumentale per opinabili logiche elettorali. Nel merito, ovviamente se ci fosse la convergenza di tutte le parti interessate (Governo, Cgil Cisl Uil, Enti del terzo settore, volontariato e amministrazioni comunali) la soluzione, da tempo indicata, è alla portata di mano. Applicando le regole del welfare generativo, da anni elaborato dalla Fondazione E. Zancan, tutti i sussidi economici statali, compreso il reddito di cittadinanza, devono essere (fin dall'inizio dovevano essere vincolati) obbligatoriamente collegati ai lavori socialmente utili, in attività programmate dalle amministrazioni comunali o in prestazioni di volontariato presso gli enti del terzo settore. Solo con queste regole i versamenti fiscali degli onesti contribuenti saranno indirizzati al bene comune e non ai furbetti di turno.

Franco Piacentini

Caro lettore,

non illudiamoci: il reddito di cittadinanza risponde a una logica diversa da quella che lei immagina e delinea. Certo, sarebbe del tutto logico che chi ottiene il reddito e non trova un lavoro (anche perché nella maggior parte dei casi neppure non lo cerca) dia il suo contributo alla collettività impiegando il suo tempo in attività socialmente utili o in azioni di volontariato. In qualche caso questo è anche avvenuto, ma si tratta di esperienze isolate e piuttosto limitate. Come mai? Per la semplice ragione che l'idea del reddito di cittadinanza è figlia di una cultura diversa. Non è un semplice sussidio per chi è indigente: nella testa dei suoi ideologici e dei suoi profeti politici è uno degli strumenti per arrivare alla liberazione dal lavoro. Il fondatore di M5s Beppe Grillo ha rilanciato anche giorni scorsi questi temi, riproponendo il tema del reddito universale cioè di uno stipendio garantito per tutti. Una follia ideologica che fa il paio con le teorie della decrescita felice anche esse care a larga parte del mondo pentastellato. Oggi la conversione iper governativa di 5 stelle in versione contiana ci ha fatto forse dimenticare le astruse e demagogiche teorie con cui il movimento è entrato nella cosiddetta stanza dei bottoni. Alcune per fortuna sono rimaste lettera morta. Altre come il reddito di cittadinanza invece sono diventate leggi. E andranno se non cancellate profondamente riviste. Nei loro principi ispiratori e nella loro applicazione.