Reddito di cittadinanza, colossale operazione assistenziale che ci è costata 10 miliardi di euro

Caro direttore,da una recente lettura: «Il famigerato reddito di cittadinanza ha fatto scomparire la disponibilità a fare lavori di qualsiasi tipo, negli alberghi, nei ristoranti e in tutti i settori turistici. C'è gente che prende mille euro al mese e rinuncia a fare altro. Si riversano nei centri per l'impiego bande di delinquenti, tossicodipendenti che vanno a minacciare i dipendenti. Sono state trovate siringhe nei bagni. Delinquenti che vanno dai commercianti con la carta di credito di cittadinanza e pretendono di farsi dare l'equivalente in contanti. Anpal, poi, dovrebbe fornire una piattaforma informatica ai centri per l'impiego ma finora non ha ancora provveduto a fare nulla. Quindi il governo intervenga perché il reddito di cittadinanza è un processo di corruzione di massa per non far niente». Firmato Vincenzo De Luca governatore della Campania del Pd. Credo che il governatore sia in buona compagnia.Caro lettore,il governatore De Luca è noto per la sua scoppiettante dialettica e anche in questo caso non si è risparmiato. Ma senza attingere alle colorite invettive del leader della regione Campania, basta leggersi quanto hanno scritto proprio in questi giorni sul reddito di cittadinanza i compassati esperti dello Svimez, l'istituto che studia l'economia del Mezzogiorno e dalle cui fila è uscito anche l'attuale ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano. «L'impatto sul mercato del lavoro della misura è risultato nullo. La misura invece di richiamare persone in cerca di occupazione, le sta allontanando dal mercato». Stando ai dati anche gli effetti sulla lotta alla povertà della riforma-bandiera di M5s sono vicini allo zero. In compenso si moltiplicano le segnalazioni di persone che incassano abusivamente il reddito di cittadinanza e che come ultima preoccupazione hanno quella di cercarsi un lavoro. Anche perché spesso ce l'hanno già. In nero o illegale, ovviamente. Come quella ragazza catanese, ufficialmente nullatenente, che gestiva in realtà con la famiglia un supermercato abusivo ed ha utilizzato i proventi del reddito di cittadinanza per incidere un disco e provare così a soddisfare la sua grande passione: diventare una cantante neo-melodica. Con i nostri soldi, va ricordato. Insomma, il reddito di cittadinanza si sta rivelando quello che molti avevano previsto fosse: una colossale operazione assistenziale, finanziata con i soldi dei contribuenti italiani. E, per chi se lo fosse dimenticato, costata 10 miliardi.