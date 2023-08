Sul Reddito di cittadinanza cambi di orientamento anche radicali di alcuni partiti: scherzi della politica

Egregio direttore,

vengono riportate sul giornale diverse posizioni sul famoso reddito di cittadinanza però mi aspetto da un giornale che si dichiara "indipendente" la verità su tale provvedimento. Allora deve essere chiaro che questo provvedimento è stato varato dal primo governo Conte Salvini cioè M5S e Lega e quindi a loro vanno imputate certe responsabilità in relazione ai meccanismi di mancato controllo. Ora c'è chi ancora lo difende a spada tratta vedi M5S c'è chi fin dall'inizio aveva criticato lo strumento non ritenendolo idoneo a favorire l'ingresso nel mercato del lavoro. Come Calenda e Renzi. Interessante per concludere sarebbe conoscere anche le posizioni di Forza Italia e del Pd.

Romano G.



Caro lettore,

ma chi ha mai taciuto il fatto che il reddito di cittadinanza sia stato voluto e varato dal primo governo Conte che era sostenuto dai voti di M5s e Lega? Allo stesso modo non abbiamo taciuto che, prima che lo facesse il governo Meloni, nessuno dei governi successivi al Conte 1 ha modificato in modo sostanziale quella legge. Che nel frattempo ha trovato nuovi estimatori ed accaniti e determinati detrattori. A questi ultimi appartiene la Lega che, dopo aver contribuito in modo decisivo come partner di governo, al varo della legge che "avrebbe cancellato la povertà", ha assunto una posizione ben diversa ed ha spinto perché l'attuale governo modificasse in modo deciso, com'è avvenuto, il reddito di cittadinanza. Esattamente l'opposto di ciò che ha fatto il Pd. Quando il reddito venne varato fu aspramente e duramente contestato da molti esponenti del Pd. Una critica radicale sia sulla "filosofia" che permeava il provvedimento sia sulla sua efficacia.

Oggi invece il Pd difende strenuamente il reddito di cittadinanza ed è contrario alle modifiche introdotte dall'attuale governo. Sono gli "scherzi" che ogni tanto fa la politica.