È normale che il denaro degli altri lavoratori sia destinato a chi non è interessato a lavorare o a farlo in modo regolare?

Egregio direttore,

mi dispiace ma la sua risposta sul Reddito di cittadinanza non mi ha convinto. D'accordo era nel programma del centrodestra rivedere il Reddito. Ma i programmi si possono cambiare: è successo tante volte. Perché togliere quei soldi a tante persone che sono già in difficoltà e in un momento così difficile, a me pare sbagliato, la trovo un'ingiustizia. E non credo che sul piano elettorale convenga neppure al governo Meloni proseguire in questa azione.



Eugenio Campon

Padova



Caro lettore,

è davvero surreale il dibattito che si è acceso sul Reddito di cittadinanza.

C'è un partito che quando il provvedimento venne varato e introdotto, non solo votò contro, ma lo stroncò duramente come uno strumento inutile e assistenzialista. Un suo noto esponente arrivò a definirlo "una truffa" e un altro parlo di "reddito di sudditanza". Oggi invece, dopo che l'Inps ha comunicato a una parte dei percettori del sussidio, cioè quei 169mila ritenuti in grado di lavorare e senza figli a carico, che dalla fine di agosto il sussidio cessa e cambia, la segretaria dello stesso partito accusa il governo di voler provocare un "trauma sociale" e di voler impoverire i poveri. Qualcuno dirà: dove sta la sorpresa? Sono le logiche spregiudicate della politica, che, com'è noto, ha la memoria corta e una lunga consuetudine con i giri di valzer. Ne prendiamo atto. Ma, propaganda e polemiche a parte, vogliamo chiederci di cosa stiamo concretamente parlando? Perché capisco le sue obiezioni, ma la povertà e il bisogno sono argomenti terribilmente seri e non meritano di finire nel tritatutto mediatico della demagogia. Soprattutto non le meritano quei cittadini, e sono tanti, che dell'aiuto dello Stato hanno davvero bisogno oltre che sacrosanto diritto. Ricapitoliamo: come era previsto il Reddito di cittadinanza non è stato cancellato o modificato a chiunque, ma a quella quota minoritaria di percettori ritenuta in grado di trovare un'occupazione. Il passaggio dal vecchio al nuovo sistema non è semplice ed è probabile che qualche problema emerga. Ma è utile ricordare che, come alcuni studi hanno rivelato, oltre il 50 per cento dei percettori del Reddito considerati "occupabili" negli ultimi anni ha ricevuto una o più offerte di lavoro che ha però rifiutato perché non gradito, troppo lontano da casa, inadeguato alle aspettative. Un'altra quota, come hanno dimostrato le molte inchieste di Finanza e Carabinieri, il lavoro l'ha rifiutato perché in realtà ce l'aveva già. Ma in nero. Mi chiedo e chiedo: è giusto che tutte queste persone continuino ad essere sovvenzionate dallo Stato? È normale che il denaro degli altri lavoratori sia destinato a chi non è interessato a lavorare o a farlo in modo regolare? E infine: questa è davvero lotta alla povertà o non è piuttosto difesa del proprio consenso elettorale?