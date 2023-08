Le proteste sul Reddito di cittadinanza: ma se una legge ha fallito i suoi obiettivi, perché non dovrebbe essere cambiata?

Caro Direttore,

se il Governo vuole lo scontro sociale ci sta riuscendo. Da un lato le misure impopolari di annullamento del Reddito di Cittadinanza, che getteranno sul lastrico numerose famiglie, specialmente al Sud; la mancanza di volontà di stabilire un compenso minimo dignitoso. Dall'altro i privilegi parlamentari estesi a soggetti e situazioni che nulla hanno a che fare con le prerogative parlamentari; l'aumento del compenso dei parlamentari; il ripristino dei vitalizi (questi ultimi tre fatti non sono direttamente imputabili al governo, ma nell'immaginario generale tutto si tiene). Penso che avremo un autunno caldo e, se il governo non prenderà provvedimenti, sarà il suo ultimo autunno.



Paride Antoniazzi

Conegliano (Tv)



Caro lettore,

dal 26 settembre, cioè dal giorno successivo alle elezioni che hanno visto la vittoria del centrodestra, era noto che coloro i quali percepivano il Reddito di cittadinanza ma erano abili al lavoro e non avevano figli a carico, avrebbero perso il sussidio.

Il provvedimento faceva parte del programma della coalizione guidata da Giorgia Meloni, è stato quindi inserito nella manovra finanziaria ed ora è diventato operativo per oltre 160 mila persone. Mi par di capire che secondo lei si tratta di una scelta sbagliata perché cancellare questo sussidio alimenterebbe lo scontro sociale. Mi permetta di dire che è uno strano modo di pensare. Secondo questo approccio, una legge andrebbe confermata o cancellata non in base al fatto che sia giusta o meno, ma in base alla proteste che potrebbe generare la sua eventuale modifica. Il Reddito di cittadinanza quando venne varato incontrò anche l'opposizione del Pd che lo definì, giustamente, un intervento assistenzialista. In questi anni è costato alcune decine di miliardi alle casse pubbliche ma non ha debellato la vera povertà è creato nuovi posti di lavoro. In compenso sono stati numerosi gli abusi emersi: solo i carabinieri nel 2021 hanno scoperto 40 milioni percepiti indebitamente. Nonostante tutto questo il reddito, per chi è in condizioni di lavorare, non andrebbe secondo lei abolito? È evidente che cancellare il sussidio genera proteste e malumori. Chi per anni, senza particolare sforzo, ha incassato ogni mese l'assegno di cittadinanza cercherà in ogni modo di non perderlo. E avrà come buon alleato soprattutto il Movimento 5 Stelle che sul Reddito ha costruito buona parte delle sue fortune elettorali. Manifestazioni e proteste ci sono già state e altre ce ne saranno. Ma fare marcia indietro significherebbe solo mantenere in vita un obolo assistenzialista, prolungare un'ingiustizia e togliere allo Stato risorse che potrebbero essere usate in modo assai più efficace.