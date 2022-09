Il reddito di cittadinanza ha fallito gran parte dei suoi obiettivi. Ma M5s deve difenderlo. Per tenere il Sud

Egregio direttore,

non sono esperto in statistica né in sondaggi elettorali ma una previsione per le prossime elezioni mi sento di poterla fare: il Movimento 5 Stelle avrà un discreto risultato. Non brillerà certamente nel Nord o nel Centro Italia, dove faticherà a prendere qualche preferenza, ma potrà contare su ottime percentuali al Sud, in primis in Campania. Motivo: il reddito di cittadinanza, cavallo di battaglia del Movimento. Molti parlano di voto di scambio, altri di sostegno ai più poveri. Un dato risulta evidente e chiaro: senza questa misura per il partito di Conte sarebbe la fine. Un aiuto ai bisognosi è, senza dubbio, opera meritevole ma una assistenza cronica e quasi universale a milioni di cittadini in età lavorativa può risultare utile ai fini elettorali, ma deleteria per l'economia ed il mondo del lavoro di un Paese.

Vittorio De Marchi

Albignasego (Padova)



Caro lettore,

il reddito di cittadinanza costa alla casse dello Stato (cioè a tutti noi) circa 10 miliardi l'anno. Una strumento assai oneroso che però non ha raggiunto gli obiettivi per cui era nato. Si è infatti rivelato uno strumento poco efficace nella lotta alla (vera) povertà ed è stato del tutto inutile nell'accompagnare disoccupati o inoccupati verso il mercato del lavoro. Anzi, da questo punto di vista, ha avuto effetti negativi e controproducenti. Tra le cause che hanno infatti determinato in questi mesi la difficoltà di molte imprese a trovare personale, in particolare stagionale, c'è sicuramente anche il reddito di cittadinanza che in tanti casi ha rappresentato non una strada verso il lavoro, ma un'alternativa al lavoro. In compenso in ogni parte d'Italia sono stati scoperti migliaia di abusi del reddito: persone cioè che percepivano l'assegno senza averne nella realtà alcun diritto né alcun bisogno o che lo incassavano pur lavorando, ovviamente in nero. Nonostante tutto ciò, il Movimento 5stelle e il suo leader Giuseppe Conte difendono a spada tratta il reddito di cittadinanza e sono refrattari a qualsiasi modifica di questo strumento. Anzi, esattamente come nel 2018, ne hanno fatto uno dei capisaldi del loro programma elettorale. La ragione di questa scelta è esattamente quella che lei ha indicato: il reddito è la merce di scambio con cui M5s al Sud, dove vive il 70% di coloro che percepiscono il reddito, conta di bilanciare il crollo di voti che, con ogni probabilità, avrà invece al Nord. È l'arma migliore di cui dispone per evitare una sconfitta ancora più netta di quella che comunque registrerà rispetto ai risultati delle ultime elezioni politiche. Ce la farà? I sondaggi sembrano dire di sì. Lo capiremo meglio il 26 settembre. Una cosa è però certa: all'Italia, soprattutto in una congiuntura economica difficile come quella che stiamo vivendo, serve una politica di sostegno forte e duraturo alle famiglie e alle categorie meno abbienti. Non serve invece una legge dello Stato che elargisce cospicue mance per stare lontani dal lavoro o dedicarsi il lavoro nero.