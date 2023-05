Il reddito di cittadinanza: strumento inefficace, figlio di una pericolosa e regressiva cultura anti-lavoro

Caro direttore,



G. B.

Venezia



Caro lettore,

il reddito di cittadinanza non è servito a cancellare la povertà e non è servito tantomeno a far trovare un'occupazione a chi non l'aveva. Ma del resto, anche se ce lo siamo dimenticati, non era stato pensato per questo. I suoi obiettivi erano altri ed assai più ambiziosi. Con l'introduzione del reddito di cittadinanza i suoi ispiratori e sostenitori pentastellati - votati poi da moltissimi italiani - inseguivano o solleticavano il sogno della liberazione dalla schiavitù del lavoro. E lo teorizzavano in modo molto chiaro ed esplicito. Basta andare a rileggersi cosa si scriveva pochi anni fa nel blog di Beppe Grillo: «È il reddito che ti include nella società, non il lavoro. Abbiamo l'idea che l'uomo non possa far altro che lavorare. Niente di più sbagliato. Le risorse ci sono, basta solo la volontà politica di distribuirle». In nome di questa illusione, che tale è ovviamente rimasta, abbiamo gettato al vento in pochi anni decine di miliardi di soldi pubblici. È stato creato uno strumento, figlio di un puerile e regressivo pasticcio ideologico, che ha fallito, e non poteva essere diversamente, i suoi obiettivi. E che innanzitutto per questo va cancellato e completamente ripensato. Lo Stato ha il dovere istituzionale di garantire un adeguato sostegno economico a chi, per molte ragioni, non è in grado, anche solo temporaneamente, di procurarsi autonomamente le risorse necessarie per non essere risucchiato nella povertà. Ma lo Stato non ha il dovere di finanziare chi insegue la suggestione della liberazione (sua) dal lavoro, né da chi, più prosaicamente, pretende senza averne alcun diritto un assegno statale da affiancare al proprio reddito da lavoro nero. Naturalmente chi in questi anni ha potuto godere, seppur ingiustamente, di questa entrata oggi non vuole privarsene, protesta contro ogni sua modifica e alle elezioni vota quei partiti che vogliono mantenere il reddito di cittadinanza. Ma una politica seria deve avere la capacità di guardare oltre e di decidere senza piegarsi alle ragioni del consenso.