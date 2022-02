Putin merita rispetto ma le sue idee di governo e di esercizio del potere sono per noi inaccettabili

Caro Direttore, per accontentare i falchi del Pentagono e i guerrafondai della NATO, Biden si è inventato una guerra con la Russia dalle possibili tragiche conseguenze. Russia e Ucraina se le sono sempre date sul quel confine e sempre lo faranno. È il ventre molle dell'Europa. Ma Putin nemmeno si sogna di invadere l'Ucraina e nemmeno l'Europa. L'ultimo che ci ha provato è stato Attila, 1600 anni fa, mentre l'Europa ci ha tentato due volte negli ultimi secoli con Napoleone e Hitler. Vuole solo non avere i missili Nato sull'uscio di casa. Ricordiamo a chi se ne fosse dimenticato i disastri di Bush in Medio Oriente, eliminando Saddam cane da guardia del fondamentalismo iraniano, le disgrazie di Blair e Sarkozy in Libia, facendo di una sola nazione tre etnie in perenne lotta fra di loro, per arrivare alla più recente disfatta in Afganistan di Biden che ha portato a morire di fame un popolo senza riuscire a ridare all'America quel prestigio offuscato dall'attacco alle Torri gemelle. Ma questo Occidente, paladino della Libertà, e della Democrazia, si merita davvero dei capi così mediocri? Se Putin viene ridimensionato, il mondo dovrà poi fare i conti con la Cina sul confine siberiano e allora sì saranno davvero guai grossi. La muraglia cinese non è servita a fermare Gengis Khan e nemmeno impedirà a Hi Jinping di prendersi quella Siberia poco abitata e ricca di immense risorse naturali.



Enzo Fuso

Lendinara



Caro lettore, potremmo discutere a lungo sull'effettivo tasso di mediocrità di alcuni dei capi di stato che lei cita. A me pare, per esempio, che sia quantomeno riduttivo affiancare una definizione di quel tipo a un premier come Tony Blair. Ma la domanda che forse dobbiamo prima porci è un'altra: è meglio correre il rischio di avere governanti mediocri ma che possono essere liberamente criticati e anche sostituiti con l'esercizio del libero voto o essere guidati da oligarchi inamovibili e inossidabili, che tutti possono e a cui nulla si può contestare pena la perdita della libertà se non di altro? Pretendere di esportare ovunque con la forza delle armi la democrazia è ed è stato sbagliato, ma non è da meno sottovalutare l'importanza della democrazia e il suo valore indiscutibile. Putin è il capo di un grande Stato che è anche un importante partner economico dell'Europa. Merita rispetto e considerazione. Ma dobbiamo aver chiaro che la sua idea di governo e di esercizio del potere sono per noi inaccettabili. Come è inaccettabile l'idea che liberi stati come l'Ucraina non possano decidere di quali alleanze internazionali far parte solo perché confinano con la Russia. Nello scacchiere globale attuale la Russia può certamente essere un alleato strategico dell'Europa. Ma a condizione che noi abbiamo ben chiaro che la democrazia e l'oligarchia sono due cose ben diverse e che Mosca sappia che non può esserle concesso di considerare, contro la loro volontà, come propri Stati satelliti le nazioni che una volta facevano parte dell'Unione Sovietica.