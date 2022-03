Nel mondo Putin ha più nemici che alleati e questo alla fine farà la differenza più dei proclami pacifisti

Gentile direttore,

stiamo assistendo ad una violenta aggressione militare dell'Ucraina da parte della Russia di Putin, aggressione che sta creando distruzione, vittime civili, una enormità di profughi, e davanti a tutto questo alcuni benpensanti che esternano le proprie bizzarre idee su tutti i mezzi di informazione, danno la colpa all'Occidente. In sostanza viene detto che Putin in fondo ha le sue ragioni ad occupare l'Ucraina con la guerra, e che è colpa nostra se questo sta succedendo. Io capisco poco, ma mi rifiuto di accettare una simile impostazione del ragionamento in quanto vedo una nazione ed un popolo aggrediti brutalmente ed un tiranno spietato che è l'aggressore.

E non capisco nemmeno chi, tra filosofi, politici, sindacalisti, intellettuali, dice che alla guerra si risponde con la pace, come a dire che il popolo Ucraino dovrebbe accogliere con i fiori i carri armati russi che bombardano le loro città. Proprio non capisco. Lei cosa ne pensa?

Moreno De Col

Alpago BL

Caro lettore,

fare i pacifisti dal salotto di casa mentre gli altri soffrono e muoiono è l'esercizio che riesce meglio a tanti cosiddetti intellettuali. Purtroppo la guerra, nel suo orrore, impone un tasso di pragmatismo poco compatibile con la suggestione degli slogan e delle frasi ad effetto. La dura realtà con cui il mondo si trova oggi a confrontarsi è sciaguratamente chiara: un capo di Stato guerrafondaio e assettato di potere come Vladimir Putin ha invaso e sta mettendo a ferro e fuoco un Paese confinante, l'Ucraina. Lo fa e lo ha fatto con estrema brutalità, contravvenendo ad ogni regola del diritto internazionale e agendo con tragico cinismo: sa che gli altri Paesi, almeno nell'immediato, non sono in condizione di intervenire a difendere militarmente il paese invaso perché si rischierebbe la terza guerra mondiale e il conflitto nucleare. Quindi lui procede nella sua devastante avanzata, usando toni sempre più minacciosi. Il problema è: come è possibile fermarlo? Gli appelli alla pace sono sempre benvenuti, ma ai fini pratici sono del tutto irrilevanti quando chi arma mitra e missili contro un altro Paese li ignora completamente. Anzi: se ne fa beffe o cerca persino di sfruttarli a proprio vantaggio. In questa situazione l'unica strada da seguire è garantire il massimo di solidarietà e di aiuti umanitari a chi è stato aggredito e indebolire con le armi politiche ed economiche l'aggressore. Pronti a utilizzare le armi se l'aggressione non si fermerà alla Ucraina e si estenderà ad altri Paesi. Putin in questa sorta di guerra asimmetrica ha nell'immediato un vantaggio: è superiore militarmente all'Ucraina. Ma nel mondo ha più nemici che alleati. E questo, come insegna la storia, alla fine fa sempre la differenza. Assai più di tanti facili proclami pacifisti.