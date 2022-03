Putin ha scatenato la guerra convinto che l'Occidente fosse debole e in crisi. Ma ha commesso due gravi errori

Caro direttore,

leggo che ci sarebbero studi per capire se Vladimir Putin sia vittima di ossessioni o sia affetto da qualche malattia. Evidentemente la follia di questa guerra è tale che si cerca la sua spiegazione o meglio la sua ragion d'essere in qualche angolo malfunzionante del cervello umano di chi ha deciso questo orrore. Ma in attesa di conoscere gli esiti di questi studi, la domanda resta: perchè Putin ha deciso di invadere e mettere a ferro e fuoco l'Ucraina?

Renzo Tonon

Padova



Caro lettore,

non sono in grado di valutare le condizioni psico-fisiche del presidente russo. Credo invece che a muovere Putin, oltre alla sua volontà di potenza nei confronti dell'Europa e al desiderio di passare alla storia come colui che dopo il crollo dell'Urss ha ricomposto la grande Russia, sia stata la convinzione, sua e del suoi principali consiglieri, che di fronte a sé avesse un Occidente ormai fiaccato, ripiegato su se stesso e fortemente indebolito. Tanto sul piano politico-economico che culturale. Alcuni osservatori hanno per esempio notato come la cosiddetta guerra alla statue che in Usa e in Europa ha portato nel 2020 all'abbattimento di monumenti dedicati a Cristoforo Colombo e o agli sfregi alle effigi di Churchill e di altri personaggi, siano stati molto enfatizzati dai mezzi di comunicazione più vicini al Cremlino. Forse in questa iconoclastia contemporanea, i consiglieri di Putin avevano intravisto i segni di una irreversibile crisi dell'Occidente, giunta al punto da distruggere alcuni dei suoi stessi simboli.

Certamente a influenzare Putin e il suo cerchio magico hanno molto contribuito le scene provenienti nei mesi scorsi dall'Afghanistan, la ritirata delle forze militari occidentali e la riconquista del Paese da parte dei talebani. Il fallimento della costruzione di una società afghana democratica e la fuga dell'esercito Usa, hanno forse convinto il Cremlino che si erano create le condizioni per un salto di qualità nella strategia militare che pure ha contrassegnato la politica estera russa degli ultimi anni. Ciò che però Putin non aveva messo nel conto è stata però l'atteggiamento del popolo ucraino: le donne e i bambini che lasciano il Paese mentre gli uomini restano a combattere sono un segnale evidente della profonda volontà di resistenza. Ma soprattutto il leader moscovita ha sottovalutato la capacità e rapidità di reazione delle democrazie occidentali che, di fronte all'offensiva russa, si sono compattate come mai era accaduto negli ultimi decenni. Le democrazie sono per la loro natura lente e non fanno mai la prima mossa. Ma averne sopravvalutato la crisi e sottostimato l'energia difensiva potrebbero rivelarsi due errori fatali per Putin.