Putin non ha alcun interesse alla pace altrimenti non avrebbe invaso l'Ucraina

Egregio direttore,

ormai è chiaro a tutti che la guerra non avrà un epilogo a breve termine. Ogni giorno assistiamo a una lenta escalation con le truppe ucraine addestrate in Europa, la dotazione di arsenali occidentali e l'utilizzo di sistemi innovativi quali i droni. Ora gli Usa inviano anche bombe a grappolo vietate in oltre cento paesi. Come si può pensare a una fine del conflitto se continuiamo ad armare una delle parti?

Gabriele Salini



Caro lettore,

sarebbe forse preferibile che solo a una parte, cioè la Russia, fosse consentito di potenziare i propri arsenali e di mettere in campo nuovi armamenti? Certamente lo sarebbe per Putin che in questo modo avrebbe forse qualche possibilità di riuscire laddove finora ha clamorosamente fallito. Non credo invece lo sarebbe per il resto dell'Europa e non solo. C'è una parte del mondo politico e dell'opinione pubblica che continua sostenere il no al rifornimento di armi all'Ucraina, perché questa opzione renderebbe più facile o vicina la pace. Qualcuno sostiene questa tesi per meri interessi elettorali o in modo strumentale per avvantaggiare nei fatti la Russia, ma altri sono sinceramente convinti di ciò. Purtroppo non è vero. L'unico modo per arrivare alla fine dei combattimenti e costringere Putin a sedersi a un tavolo della trattativa, è renderlo consapevole che non vincerà mai e che di fronte a se ha solo due alternative: una guerra infinita e insostenibile economicamente e politicamente o una sconfitta militare ancora più catastrofica. E per ottenere questi risultati bisogna dotare l'Ucraina delle dotazione militari adeguate, sia dal punto di vista numerico che tecnologico. Non esiste altra possibilità. Putin del resto non ha alcun interesse alla pace, altrimenti non avrebbe invaso l'Ucraina. L'unica pace che può prendere in considerazione è quella del vincitore, che dovrebbe prevedere la trasformazione di Kiev in un satellite della Russia. Una prospettiva ovviamente inaccettabile, non solo perché contraria alla volontà del popolo ucraino, ma perché aprirebbe la strada ad azioni simili verso altri paesi confinanti la Russia. È questo che vogliamo?