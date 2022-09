Il prezzo del gas è alle stelle, ma l'Europa (e l'Italia) pagano più di altri questa crisi per i loro errori e le mancate scelte

Gentile direttore,

1973-2022 la storia si ripete identica, ma identica, che più identica non si può, la stessa premessa (una guerra) il sostegno occidentale a Israele, la stessa reazione - all'epoca del mondo arabo a fianco dell'Egitto - armato anche dai Russi(!) con la chiusura parziale dei rubinetti del greggio, le stesse conseguenze, uguali ad oggi. Ma la storia si studia proprio per evitare di fare gli stessi errori! Invece gli stessi errori ripetuti dallo stesso gruppo di paesi, i quali si trovano oggi con le stesse problematiche mai risolte. È tutto disarmante, d'altra parte l'unica e sottolineo l'unica cosa che la classe politica è in grado di fare (e pure male) è il calcolo elettorale. Tutto il resto: zero. Le nostre civiltà democratiche occidentali esistono perché qualcuno ci vende le fonti energetiche, ma siamo una società debolissima, perché senza energia tutto va a gambe all'aria e si muore di fame e di freddo. Senza import di fonti energetiche l'Europa non esisterebbe.

Lorenzo Boscariol

Treviso



Caro lettore,

sarei un po meno pessimista di lei. Forse sarebbe più giusto dire che se l'Europa non si doterà di una vera e propria politica energetica, finalizzata non solo a ridurre l'impatto ambientale, ma anche a garantire il più elevato tasso di autosufficienza energetica al continente, rischia un inesorabile e rapido declino. La nostra debolezza, ma sarebbe più corretto dire quella del sistema Ue e in particolare di alcuni paesi europei tra cui l'Italia, è la conseguenza di un errore storico e strategico: quello appunto di non aver mai messo al centro della propria agenda politico-economica l'autonomia energetica. Solo nel maggio del 2022 la Commissione europea ha adottato il cosiddetto piano RepowerEu con l'obiettivo di ridurre sostanzialmente l'import di gas russo e di azzerarlo prima del 2030. Ma c'è voluta una guerra e la drammatica impennata del prezzo del metano, con le conseguenze che ben conosciamo, perché ciò accadesse. Noi europei (non solo i politici) siamo stati abituati a ritenere l'energia una risorsa pressoché infinita, sempre disponibile e a prezzo accessibile. Questo colpevole atteggiamento ha rallentato, soprattutto in alcuni paesi, nel corso degli anni alcune scelte strategiche o ne ha anche impedite altre. Non è un caso se la Francia è in grado di garantirsi oltre il 70% del suo fabbisogno di energia elettrica dal nucleare, mentre la Germania e l'Italia (dove nell'opinione pubblica ha prevalso il no al nucleare) sono state messe in ginocchio dalle chiusure dei rubinetti del gas moscovita. Non è un caso se, come ha fatto rilevare uno studio dell'University College di Dublino la scarsa modernizzazione della rete di distribuzione dell'energia elettrica e la sua mancata riorganizzazione in chiave europea determinino costi dell'energia superiori del 30% a quelli attuali. Non è un caso se in questo momento il gas in Europa costa dalle 6 elle 8 volte più che negli Usa che invece hanno fatto enormi investimenti sul cosiddetto shale gas, cioè il metano ottenuto dalla fratturazione idraulica dei terreni argillosi, più costoso di quello naturale ma rivelatosi decisivo in una contingenza come l'attuale. L'Europa invece ha accumulato ritardi enormi e ha preferito rinviare od evitare scelte politicamente scomode, come il nucleare o le trivellazioni marittime. Oggi noi paghiamo a carissimo prezzo tutto questo.